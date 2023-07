Diputada Moreno pide a presidente Arce instruya cumplir sanciones ejemplares por acoso y abuso sexual

La diputada Khaline Moreno, de la Alianza Creemos, solicitó al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, que en su calidad de Jefe de Estado instruya el cumplimiento de sanciones ejemplarizadoras en el caso de acoso y abuso sexual en el ámbito de la administración pública, que involucra al ex director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani Ibarra.

Fuente: Prensa Creemos

La petición de Moreno surge luego de que se hiciera pública la denuncia de una funcionaria de Sernap, que debido al acoso sexual y bajo amenazas de perder su fuente laboral fue embarazada por Teodoro Mamani, quien posteriormente y en su condición de jefe de esa repartición la despidió sin tomar en cuenta, siquiera, su estado de gravidez.

“… desde que empecé a trabajar fui víctima de acoso sexual (el denunciado) me acosaba por celular, personalmente y me amenazaba que si no consentía sus depravaciones me despediría. Soy una persona de escasos recursos económicos. Fui manipulada psicológicamente y fui cediendo a sus depravaciones por mantener mi fuente laboral, llegamos a mantener relaciones sexuales varias veces por el lapso de siete meses, con el resultado final de un embarazo, al enterarse de mi estado me amenazó que si no abortaba me despediría”, señala parte de la denuncia a la que hace referencia la legisladora.

Asimismo, manifestó al Primer Mandatario, su desazón por la calidad humana de funcionarios públicos que ejercen funciones de jefatura, siendo que éstos cargos deben se asignados a ciudadanos profesionales en el área técnica, con suficiente capacidad y honorabilidad.

“… seria paradójico que su autoridad y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua cobijen a la violencia de género, la inequidad de la ley, el favoritismo político, el tráfico de influencias y otra clase de antecedentes entre sus funcionarios, lo que demuestra que resultaría imposible encaminar de forma ética y responsable la defensa del Estado y la protección a los derechos de las mujeres”, destaca otra parte de la nota.

Asimismo, tras lamentar la gravedad de este hecho, Moreno, anticipó que realizará un minucioso seguimiento del caso a fin de que no vuelva a ocurrir similares de abuso contra mujeres en condiciones de desventaja.//