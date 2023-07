El Alto: En Alto Lima se rebelan contra su dirigente

Un grupo de vecinos de la zona Alto Lima Primera Sección del Distrito 6 (D-6) de El Alto, se movilizaron ayer en contra de su presidente Teodoro A. a quien una asamblea resolvió desconocerlo por supuestas irregularidades en su gestión.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

Falta de rendición de cuentas, falta de ejecución de proyectos e incluso agresión física, son algunas de las denuncias que pesan contra el dirigente vecinal, por lo que el fin de semana se llevó a cabo una asamblea, done la gente decidió que se cree un comité electoral para elegir otro presidente de la urbanización.

“Los vecinos, viendo las anomalías, los abusos; en particular, el señor A. amenaza a los vecinos que reclaman y les golpea, no rinde informe de los proyectos; de tal forma, los vecinos ante tanto abuso, ante tanta amenaza hemos decidido, la gran mayoría de los vecinos, el desconocimiento del señor Teodoro A., como junta de vecinos de Alto Lima Primera Sección”, explicó a la prensa Antonio Huanca de la Comisión de autoconvocados a las elecciones

Según el acta de reunión, al menos 200 vecinos de la zona alteña se reunieron el fin de semana en la plaza Germán Busch y acordaron la salida de A. “Se ha elegido a ese señor para que trabaje cívicamente por la zona, por buscar seguridad ciudadana, luminarias, buscar el mejoramiento de nuestras calles, que actualmente están un desastre, por buscar el mejoramiento de nuestra sede social, por traer más policías (…) pero nada”, lamentó Huanca.

EXPULSIÓN

Los vecinos movilizados en proximidades de la Alcaldía Quemada, mostraron fotocopias de documentos en los que se demuestra que A. fue expulsado de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) El Alto, que presidía Fernando Rivero. Además de otro documento de expulsión definitiva de la Fejuve 6 de Marzo.

Además, acusaron a Teodoro A. de ahora sumarse a las filas de la Fejuve de Alberto Quelali. “Yo pensé que su gestión sería buena, lo hemos sacado en urnas y ahora de eso se agarra (…) hemos luchado por él, él no ha dado nada, es un presidente miserable que solo sabe amenazar con procesos, porque supuestamente es abogado”, protestó Ana Aruquipa, excomité electoral.

Los vecinos movilizados reclamaron por la falta de proyectos en la zona Alto Lima Primera Sección e indicaron que en año y medio de la gestión de A. la zona no desarrolló e incluso, denunciaron, que la guardería para los niños está cerrada hace tiempo, desde la pandemia, pero no logra ser habilitada. Asimismo, indicaron que el módulo de la cancha, una promesa de campaña para ser elegido A., no se ha ejecutado, entre otras observaciones.

CANCHA

Observaron que A. no rinda informe ni rinda cuentas por el alquiler de la cancha de la zona. Aseguraron que el campo deportivo genera cada mes entre 2.500 a 3.000 bolivianos. “Imagínese cuánto de dinero saldrá en un año, no ha querido hacer rendición de cuentas y dice que quiere terminar su gestión. Gracias a él también el Manzano Cero se está dividiendo”, reclamó otra de las vecinas movilizadas.

Teodoro A. concluye su gestión en octubre de este año y estaría buscando una reelección, pese al rechazo de los vecinos de Alto Lima Primera Sección. “Ha empezado como un presidente humilde, después se ha vuelto déspota, amenazando a las mujeres”, Aruquipa.