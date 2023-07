El diccionario para entender el nuevo destino de Lionel Messi

Un listado con definiciones para que los fanáticos del astro argentino se habitúen a la MLS, donde debutará el 21 de julio frente al Cruz Azul

El nuevo destino de Lionel Messi también trae nuevos términos con los cuales los fanáticos del astro argentino se tropezarán a partir de ahora. Acostumbrados a seguir al rosarino por el fútbol europeo, primero el Barcelona y luego el PSG, ahora cambiarán apodos, siglas y nombres de las instituciones que rigen el fútbol en los Estados Unidos. Si bien desde la llegada de Pelé al Cosmos en la década del 70 la difusión de este deporte creció desde Nueva York hacia todo el país y el desarrollo de los últimos años ha sido espectacular en varios sentidos, con el desembarco del mejor jugador del mundo nada será igual en el mundo futbolístico estadounidense y hay que estar familiarizados con el nuevo planeta Messi.

Beckham David: ex futbolista inglés que es ídolo absoluto en el Manchester United inglés. Es copropietario de la franquicia Inter Miami y hoy en día es uno de los grandes responsables de que Messi haya elegido el Inter Miami para continuar su carrera futbolística, dado que ambos mantienen una estrecha amistad desde hace varios años.

Campeones Cup: competición disputada desde 2018 por el campeón vigente de la MLS y el ganador del trofeo Campeón de Campeones de la Liga MX. New York City ostenta la corona luego de haber doblegado a Atlas (2-0) en la edición 2022.

Canadian Championship: torneo de fútbol que se realiza en Canadá todos los años para determinar qué equipo representará al país en la “Concachampions”. El campeón, además, se adjudica la Copa Voyageurs. Los Vancouver Whitecaps vencieron 2-1 en la gran final a CF Montréal y se quedaron con la última edición del certamen.

Clásico del Sol: Inter Miami y Orlando City le dan vida al derby entre rivales del estado de Florida. Hasta el momento, “Los Leones” llevan la delantera en el historial con cinco triunfos, contra los tres que obtuvo el futuro equipo de Lionel Messi. Además, empataron en tres oportunidades.

Clásico El Tráfico: otra de las grandes rivalidades de la MLS es la que protagonizan Los Ángeles Galaxy y Los Ángeles FC (LAFC). El nombre de este derby deriva del constante tránsito de vehículos que hay en la ciudad del estado de California, uno de los más intensos en todo el mundo. El historial general hasta el momento lo lidera LA Galaxy, con 6 victorias por la MLS y un triunfo en el mano a mano que protagonizaron por la US Open Cup.

CONCACAF: una de las seis confederaciones pertenecientes a la FIFA. Esta organización representa a las asociaciones nacionales de fútbol en América del Norte, América Central y las islas del Caribe.

CONCACAF Liga de Campeones: también conocida como “Concachampions”, es la máxima competición de clubes de fútbol organizada por la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe. León, de México, se consagró campeón de la edición 2022/23 tras vencer en la final a LA Galaxy por un global de 3 a 1.

Cremaschi, Benjamín: nacido en Miami el 2 de marzo de 2005, es un futbolista de raíces argentinas que juega como mediocampista en Inter Miami. Tras firmar su primer contrato profesional a los 17 años, se convirtió en el quinto jugador de las inferiores de la franquicia en debutar en el primer equipo. Franco Negri -recientemente sufrió una rotura de ligamentos cruzados- y Nicolás Stefanelli son los otros dos compatriotas de Messi que integran la plantilla.

Draft de Expansión: mecanismo que permite a los nuevos equipos de expansión que disputen la MLS para fortalecer sus plantillas antes de la temporada debut. Pueden seleccionar hasta cinco jugadores -no más de uno por club- de otras franquicias dentro de la liga, pero una vez que un equipo pierde a un jugador en el Draft de expansión, estará a salvo de la selección el año siguiente.

DRV PNK Stadium: emplazado en el lugar donde se erigía el Lockhart Stadium, es la casa temporal del Inter Miami desde 2020, el año de su inauguración, y hasta que finalice la construcción del Miami Freedom Park. Cuenta con una capacidad para 18 mil espectadores.

Franquicia: cada uno de los 29 equipos que compiten en la MLS. A diferencia de un club, en una franquicia la directiva se destaca por su perfil más empresarial. Una franquicia puede cambiar de ciudad o de nombre sí cuyas autoridades consideran que puede haber un beneficio económico a partir de dicha modificación.

Garber, Don: a sus 65 años, continúa siendo el comisionado de la MLS desde 1999, año en el que fue nombrado para suceder a Doug Logan en el cargo. Anteriormente, Garber trabajó durante 16 años para la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano.

Generación Adidas: empresa conjunta entre la MLS y la US Soccer destinada a elevar el nivel de los jóvenes talentos del fútbol en los Estados Unidos. El programa, auspiciado por la marca de indumentaria deportiva Adidas, alienta a la pronta entrada de jugadores estadounidenses en la MLS.

Higuaín, Gonzalo: con 29 goles en 70 partidos, es el máximo anotador en la historia del Inter Miami. El delantero argentino se retiró a fines de 2022, cuando tenía 35 años.

Jugador Franquicia: regla que se introdujo en 2007 y lleva el nombre de David Beckham, debido a que el por entonces futbolista proveniente del fútbol europeo se convirtió en el primer jugador franquicia de la liga cuando se unió a Los Ángeles Galaxy. Esta resolución permite que los equipos de la MLS inscriban hasta tres jugadores que no contarán contra el tope salarial de la liga a través de salarios y tarifas de transferencia. Lógicamente, Leo Messi será el “jugador franquicia” por excelencia del Inter Miami.

La Familia: nombre con el que se conoce a la hinchada del Inter Miami. La misma está compuesta por cinco facciones: Vice City 1896, Southern Legion -Legión del Sur-, IMS -Inter Miami Supporters-, The Siege Supporters Club y Nación Rosa y Negro -NRN-.

Las Garzas: apodo de la franquicia (‘Herons’, en inglés), en alusión a las dos aves que aparecen en su escudo. Se trata de un homenaje al ecosistema tropical de la ciudad de Miami, hábitat natural de esta especie de pájaros.

Leagues Cup: torneo oficial de fútbol que se disputa desde 2019 entre clubes de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX. Si bien en un principio el certamen no era considerado de carácter oficial por la CONCACAF, debido a que dicha confederación no era el organizador, a partir de la próxima edición pasará a contar como un título oficial por la FIFA y otorgará tres plazas para la “Concachampions” -el campeón clasifica directamente a octavos de final, en tanto que subcampeón y el tercero inician su participación en fases previas-.

Más, Jorge: empresario multimillonario que logró su fortuna al impulsar la firma familiar dedicada a la ingeniería y construcción (MasTec Inc). Es el CEO y copropietario de la franquicia Inter Miami CF desde 2018, año de su fundación. Según Forbes, hoy administra un patrimonio neto de 1.400 millones de dólares.

Más, José: hermano menor de Jorge, copropietario de la franquicia Inter Miami CF desde 2018, año de su fundación. Se involucró desde 2018 en potenciar la franquicia. Es el CEO de MasTec Inc desde 2007.

Miami Freedom Park: megaproyecto del Inter Miami para construir un predio en el que, entre otras edificaciones, se levantará un nuevo estadio que albergará -en principio- hasta 25 mil espectadores.

MLS: Sigla de la Major League Soccer, la principal liga de fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Si bien se fundó en 1993, como promesa de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (USSF, en inglés, y también conocida como US Soccer) a la FIFA para conseguir la plaza del Mundial 1994, la primera temporada recién se disputó en 1996. Don Garber es el comisionado de la liga desde 1999. El torneo es disputado por 29 equipos, divididos en dos conferencias (Este, con 15, y Oeste, con 14).

MLS Cup Playoffs: torneo eliminatorio anual de postemporada de la Major League Soccer. Bajo el formato actual, adoptado para la temporada 2023, 18 equipos califican para el certamen según los puntos totales obtenidos durante la temporada regular: los siete equipos mejor ubicados de las Conferencia Este y Conferencia Oeste, mientras que los dos siguientes que ocupen la 8va y 9na posición en cada conferencia jugarán una suerte de “repechaje”. La Copa MLS es el trofeo que se le otorga al ganador de la gran final.

MLS Season Pass: servicio de transmisión de fútbol operado por la compañía Apple, el cual incluye partidos en vivo de MLS. Se lanzó en la temporada 2023 como parte de un nuevo acuerdo de derechos de transmisión de 10 años, entre la MLS y la firma de la Manzana.

MLS SuperDraft: sorteo anual de jóvenes talentos universitarios y, en algunos casos, de no universitarios. También participan los jugadores de la Generación Adidas. Se realiza en el mes de enero y cada equipo puede realizar tres selecciones.

MLS Supporter’s Shield: reconocimiento otorgado al equipo que más puntos haya cosechado a lo largo de la temporada regular de la MLS entre las dos conferencias. Si bien este trofeo premia la regularidad de los equipos y es el segundo más importante del año para los equipos de Estados Unidos, no es el que determina al campeón de liga.

Morales, Javier: ex futbolista y entrenador argentino que se hizo cargo de la dirección técnica del Inter Miami de forma interina hasta que se definió la contratación de Gerardo Martino. Luego de que el “Tata” tomara las riendas del equipo, forma parte del staff técnico. En Argentina surgió de las inferiores de Lanús, y también defendió los colores de Arsenal, Newell’s Old Boys e Instituto de Córdoba.

Ticketmaster: portal web mediante el cual los fanáticos de Leo Messi podrán adquirir las entradas para ver los encuentros del Inter Miami en la MLS. Para el primer partido del equipo en la Leagues Cup ante el Cruz Azul -posible debut del argentino-, los costos se triplicaron y las localidades van desde 305 dólares hasta los $1.244.

Tope salarial: límite de dinero a gastar que impone la MLS y que los equipos no pueden sobrepasar. Las franquicias pueden no llegar a esa barrera, pero en ningún caso pasarse. Para la presente temporada, el límite establecido es de 5,2 millones de dólares, aunque a esta cifra se le pueden añadir 1,9 millones de dólares en otras variables.

USL Championship: liga de fútbol de segunda división de los Estados Unidos. Al igual que la MLS, está dividida en dos conferencias -Este y Oeste- y participan 12 equipos en cada una de ellas. Antes era conocida como USL PRO y United Soccer League.

US Open Cup: hoy denominada Lamar Hunt U.S. Open Cup por cuestiones de patrocinio, este campeonato es organizado por la US Soccer y participan todos los clubes afiliados, profesionales, amateurs y de la MLS. El próximo 23 de agosto, el Inter Miami de Leo Messi disputará una de las semifinales ante FC Cincinnati.

US Soccer: nombre con el que también se conoce a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (USSF, en inglés). Actualmente es presidida por la ex futbolista y entrenadora Cindy Parlow Cone, y su sede está en Chicago, Illinois.