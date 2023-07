El edificio de la Fejuve de El Alto parece “bombardeada”

El presidente de la otra Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Juan Saucedo, lamentó ayer que “malos dirigentes” hayan “bombardeado” por años las oficinas de la Fejuve en la avenida 6 de Marzo y apuntó como responsables a Alberto Quelali y Ramón Quispe.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“Lamentamos que esos malos dirigentes como el señor Quelali y Ramón Quispe que no tienen representación y respaldo del pueblo alteño, hayan bombardeado por años la sede de los vecinos alteños que ahora está totalmente afectada por la violencia con la cual han tratado a la Fejuve”, afirmó Saucedo en contacto con El Alteño.

Así se refirió luego que, Quelali rechazó la propuesta del presidente del Concejo Municipal de El Alto, de “demoler” el edificio de la Fejuve en la avenida 6 de Marzo, para evitar que más dirigentes sigan tomando esas mismas instalaciones.

“Lamentablemente esas oficinas están en constante guerra. Han sido bombardeadas con dinamita, pedradas, ya no tiene vidrios, las puertas están viejas y el techo se está cayendo. Respecto a la propuesta del hermano Francisco Quispe, vamos a bajar en ampliados de ejecutivos y presidentes para ver ese tema, porque es un edificio antiguo y tiene que ser refaccionado”, explicó.

En los próximos días, la COR de El Alto, iniciará sus obras para el nuevo edificio que estará al lado de la Fejuve. Por su parte, Saucedo afirmó que él no entrará a la provocación y en lugar de hacer política, se dedicará a hacer gestión y coordinar obras con autoridades.

“Hay personas que se creen dueños de la Fejuve y ahora aseveran que no pueden entrar los alteños. Eso es una barbaridad ¿Entonces a quién representan? Nosotros no vamos a entrar a ese juego. Nos vamos a dedicar a hacer gestión y no política como otros dirigentes que solo quieren aprovecharse del pueblo alteño”, finalizó.