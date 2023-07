El piloto que registra desde el cielo la depredación china en los océanos: “¿Quién es tan estúpido de pescar todos los peces?”

Por: Martina Putruele

Fuente: Infobae

Miles de luces iluminan la oscuridad. Parece el cielo nocturno encendido por las estrellas, pero es el mar, prendido fuego con la luz de miles de pesqueros chinos que depredan diariamente las aguas de América del Sur.

“Vamos 300 millas sobre el Pacífico. Lateral, la ciudad de Chiclayo, Perú. Como verán, la depredación pesquera no es sólo una cosa del Atlántico. Ahí estamos, en un vuelo de Los Ángeles-Buenos Aires, a mitad de camino. Podemos ver todo esto, y allá atrás hay más. Están reflejando la luz en las nubes”.

En un video de menos de 50 segundos Enrique Piñeyro muestra una imagen angustiante. Pilotea su Boeing 787 desde Los Ángeles hasta Buenos Aires, por una ruta que no es la frecuente, y la imagen lo deja desarmado.

“¿Este nivel de depredación es algo común que ves durante tus vuelos?”, pregunta Infobae. “No, en el Pacífico no”, responde.” En el Atlántico sí, siempre. Volviendo de Ushuaia es típico, o en ruta a Comodoro, por ejemplo. Esta vez en el Pacífico hicimos una ruta más metida adentro, y en realidad lo vimos de casualidad porque en general volás más pegado a la costa en el vuelo de Los Ángeles. Y esta vez nos dieron una ruta distinta”.

“Empezamos a ver luces, resplandor… Y tuvimos un momento de desconcierto inicial, porque son imágenes muy raras porque a veces rebota; la luminosidad traspasa la nube. Se ve mal, no ves los puntitos como se ven en el video. De hecho en el video se ve una nube iluminada por barcos que están abajo”.

Con casi 3.000 barcos, China construyó en 20 años la flota pesquera más grande del mundo. De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times el año pasado, China está comprometiendo seriamente el medio ambiente desde África hasta América del Sur, desde el Océano Índico hasta al Pacífico Sur.

Según la organización Global Fishing Watch, el AIS (Sistema de identificación automática) es un sistema que transmite la posición de un barco para que otras embarcaciones estén al tanto y así evitar colisiones: “Aunque el uso de AIS no es obligatorio a nivel global para los barcos de pesca, se estima que las embarcaciones con AIS representan más de la mitad del esfuerzo de pesca a más de 100 millas náuticas de la costa, y hasta el 80% de la pesca en alta mar. La cantidad de embarcaciones pesqueras con AIS aumenta entre un 10 y un 30 por ciento cada año, lo que hace que esta tecnología sea cada vez más informativa con el tiempo”.

Que se apague este dispositivo es un problema: si los barcos apagan sus transpondedores, no son detectados y disfrazan capturas ilegales o no reguladas.

En el Atlántico, Piñeyro llegó a ver aglomeraciones depredadoras de hasta más de 500 barcos. Esta vez, en el Pacífico, calcula que serían más de 200: “Y después había otras flotas más, pero como estábamos en un vuelo no podíamos bajar o ir a pasear. Es impresionante y la dimensión de lo que vemos cada vez es más grande”.

-Ha dicho previamente que por ejemplo, en Argentina, estos pesqueros vienen a llevarse nuestros frutos de mar, nuestros peces, y después nosotros no conseguimos y tenemos que importar…

-Mirá no tengo pruebas, pero tengo fuertes sospechas. Sobre todo porque ves el precio al que se vende el langostino argentino en Londres, a unas 28 ó 30 libras esterlinas. Estás hablando de casi 45, 50 dólares, que es carísimo. Y langostinos nosotros no vemos. Por eso acá a nosotros nos dan langostinos importados. Los mejores del mundo son nuestros, entonces es raro que no los podamos comprar acá y que tengamos que comprar importados. No me cierra nada la verdad.