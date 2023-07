El sector de la construcción ha decrecido en un 30% este año

DATO. La economía en general se ha ralentizado entre en un 10 al 15 % por la crisis económica en el primer semestre de este año y el sector de la construcción ha caído en un 30 %, en Cochabamba, según datos preliminares de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba.

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Luis Laredo, estima que el ritmo de la economía cochabambina ha disminuido entre un 10% y un 15% a nivel general. En cuanto al sector de la construcción, del cual él forma parte, estima una reducción del 25% al 30% en comparación con la gestión pasada.

Expresó que el Gobierno no está hablando de reactivación, sino que afirma que la economía está estable. «Observamos que no había sido así, los precios de las materias primas están aumentando y hay una considerable depreciación de la moneda. Creo que debemos reconocer que la situación económica de Bolivia no está bien y empezar a trabajar todos juntos. Nosotros nos ponemos a disposición del gobierno para buscar soluciones y mejorar la economía del país», expresó.

GOBIERNO DEBE RECONOCER QUE HAY CRISIS

Laredo señala que lo primero que debemos hacer es reconocer que estamos en crisis, y lo segundo es admitir que nuestra economía no estaba tan protegida como creíamos.

En relación a la reciente calificación negativa otorgada a Bolivia por la agencia de calificación crediticia Moody’s Investors Service, indicó que refleja la alta exposición de Bolivia a choques políticos y económicos internos, así como los persistentes riesgos fiscales.

Dicha calificación negativa puede tener un impacto adverso en el empresariado privado del país, limitando el acceso a inversiones y financiamiento. «Debemos ser conscientes de nuestra realidad y no buscar culpables. Debemos comenzar a buscar estrategias para mejorar nuestra economía. Debemos encontrar formas de fomentar las exportaciones y aumentar las ventas para generar divisas para el país», dijo Laredo.

LAS SOLUCIONES SON A LARGO PLAZO

El dirigente empresarial cochabambino coincide con el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, quien afirmó a El Mundo que la salida a la crisis generada por la caída de las reservas internacionales no será a corto plazo y, en el mejor de los casos, mejorará en tres a cuatro años.

Laredo señaló que, si bien en los próximos días se aprobará un crédito de 500 millones de dólares, eso no es la solución, sino un paliativo para la economía nacional. «Lo que debemos hacer es buscar estrategias para generar divisas y fortalecer las reservas internacionales. El gobierno está apostando por la Ley de Oro y la explotación del litio y el zinc. Mientras esperamos esos ingresos, debemos buscar alternativas. Al menos debemos promover un clima favorable para los negocios y lograr que los inversionistas extranjeros y nacionales vuelvan a confiar en nuestro país, a pesar de la calificación negativa que Moody’s otorgó al país»,