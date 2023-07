En riesgo el Congreso de la Tarijeñidad por la no regularización de aportes de los afiliados

Solamente cuatro instituciones de 54 participantes en el último congreso, se pusieron al día en sus aportes, según el Presidente, Adrián Ávila.

Fuente: El Periódico

A la fecha, solamente cuatro instituciones, de las más de 60 afiliadas, regularizaron sus aportes, lo que pone en riesgo la realización del Congreso de la Tarijeñidad previsto para los días 14 y 15 de este mes.

El dato de la regularización fue confirmado por el Presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila Resse, al informar que esta situación será analizada por el directorio este jueves, donde podría determinarse postergar el congreso.

El Comité cívico tiene 62 instituciones afiliadas, de ellas en el último congreso de la Tarijeñidad solamente 54 fueron acreditadas, “de esta última cifra, hasta donde tenga conocimiento solamente tres o cuatro regularizaron sus aportes”, precisó Ávila.

La regularización de aportes es un requisito imprescindible para participar en el Congreso, agregó al recordar que hace años se determinó que cada institución afiliada debe aportar 100 bolivianos mensualmente, en dos años de gestión, 2.400 en total.

“Las instituciones tienen que pagar 2.400 bolivianos para participar en el Congreso”, remarcó al recordar que además, para participar en el evento tiene que pagarse 500 bolivianos para los gastos de organización del congreso referido.

Consultado si por esta falta de aportes está en riesgo de no realización el congreso, Ávila contesto que eso es algo que tratarán en el directorio del Comité, en la reunión programada para este jueves, además se harán consultas a los comités cívicos provinciales.

“Si no se ponen al día, por lo menos más de la mitad de las instituciones, no podría técnica, legal y materialmente realizarse el congreso”, advirtió al asegurar que no existe el propósito de los actuales dirigentes prorrogarse en el cargo.

“Es un tema muy delicado”, admitió al reconocer que el directorio ampliado de los cívicos determinará qué acciones se asumen, considerando que algunos afiliados en nota explicaron los motivos por los cuales no pudieron efectuar sus aportes.

Hay que ser claros y reconocer que hay crisis económica y también crisis institucional, con algunas divisiones que se dieron al interior de las entidades, sostuvo al anunciar que todos estos detalles se analizarán en el directorio.

EL DATO

Los aportes son determinantes para la subsistencia del Comité cívico, estos dos años los aportes no fueron regulares, la dirigencia tuvo que recurrir a sus propios bolsillos para atender las muchas obligaciones cívicas, como el viaje a reuniones provinciales y nacionales.

Con relación a los candidatos a la presidencia, que se mencionaron, Paul Rivera, Jesús Gira y Yovani Aramayo, dijo que todos pueden postular, aunque no en el caso de Aramayo al haber sido expulsado del directorio y además no cumple todos los requisitos exigidos.