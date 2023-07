En su mensaje del 2019, Evo dijo que renunciaba a la presidencia escuchando al Conalcam y a la COB

Captura de pantalla del mensaje de renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre del 2019.

La Paz, 7 de julio de 2023 (ANF).- Tras la polémica por su premeditada renuncia, una revisión al mensaje de Evo Morales del 2019 ratifica que dejó la presidencia “escuchando” a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), a la Central Obrera Boliviana (COB) y a la Iglesia Católica. El martes, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Andrés Flores, reveló que, en la crisis política del 2019, el mismo Morales instruyó a los dirigentes de la COB para que pidan su renuncia. Poco después, la directiva cobista presuntamente ejecutó el pedido en la mañana del 10 de noviembre de ese año; horas más tarde, el primer mandatario dejaba la presidencia.

“A las hermanas y hermanos de Bolivia, a todo el mundo entero, quiero informar desde Lauca Ñ (…) que he decidido, escuchando a los compañeros del Conalcam, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia”, sostuvo en ese entonces Morales sin siquiera mencionar a las Fuerzas Armadas o a la Policía.

Tras la revelación de Flores, los opositores indicaron que se confirmó la falsa narrativa de “golpe de Estado” que sirvió para perseguir a varios líderes políticos acusándolos de romper el orden constitucional.

El Jefe de Bancada del MAS en la Cámara de Diputados sostuvo que la instrucción tenía la intención de responder un “pedido” de las organizaciones sociales y no a la solicitud de las Fuerzas Armadas o la Policía, en caso de que así lo hicieran.

“Por qué decidí esta renuncia, para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos dirigentes sindicales. Para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro, en Chuquisaca, de asambleístas, de concejales. Para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de los dirigentes sindicales como en Potosí del hermano Teodoro Mamani”, dijo el entonces primer mandatario.

Consultado en radio Erbol sobre la aparente instrucción que recibió la COB por parte de Morales, el ejecutivo del ente obrero, Juan Carlos Huarachi, se limitó a decir que “son temas que seguramente son bien de confi… o sea son de discreción. Son temas que, seguramente, nosotros tenemos. Eso queda en nosotros”.

