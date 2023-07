Estalló el conflicto en PSG: Kylian Mbappé fue excluido de la gira de pretemporada en Japón

La situación contractual de Mbappé es sin dudas producto de un conflicto mayúsculo para el cuadro francés. En las últimas temporadas, era la piedra angular de un ambicioso proyecto deportivo y tras la salida de Lionel Messi todo hacía suponer que ganaría un rol aún más protagónico, sin embargo, su negativa a ampliar su contrato (finaliza en junio de 2024) desató una guerra interna a punto tal que la directiva está convencida de que ya existe un acuerdo entre él y Real Madrid.

Cabe recordar que el club español estuvo a punto de ficharlo hace un año, pero finalmente Kiki optó por renovar su vínculo con PSG. Ahora, podría darse una situación similar porque a mediados del próximo año Mbappé será agente libre y se podría marchar gratis al cuadro blanco. Es por eso que en París pretenden que, si se va, lo haga en este mercado de pases a través de una venta que le deje más de 200 millones de dólares a las arcas de la institución. Pero esto no parece factible.

A comienzos de mes, el ex Mónaco brindó una entrevista a la revista France Football en la que dio pistas claras de lo que pensaba sobre su futuro: “¿Razones para creer que es mi última temporada en la Ligue 1? Es muy simple, soy un competidor, cuando juego, es para ganar. Y da igual con quién juegue, da igual la camiseta que lleve, da igual dónde juegue, da igual el año, nunca me conformo, solo quiero ganar, nunca estaré satisfecho. Quiero ganar la Champions. Me voy de vacaciones, hago un reset, recupero energías y vuelvo con el hambre que todos conocen”. Y agregó: “Tengo esta hambre de ganar. No quiero estar en un equipo solo para participar. Por eso a veces la gente piensa que soy arrogante. Porque odio participar”.