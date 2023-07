Eva Copa ratifica que en 2019 la expresidenta del Senado pidió a los legisladores que renuncien

“Nosotros no tenemos nada que ver en ese tema”, dice en relación con las declaraciones del diputado Andrés Flores quien dijo que esa fecha el expresidente Evo Morales pidió a la COB y al Pacto de Unidad que pidan su renuncia.

Fuente: ANF

La exsenadora y actual alcaldesa de El Alto, Eva Copa, ratifica que durante la crisis de 2019 recibió un mensaje de Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado, pidiéndole a ella y a todos los legisladores del MAS que renuncien.

“A mí me llegó un mensaje de la expresidenta de la Cámara de Senadores (Adriana Salvatierra) para que nosotros podamos poner nuestra renuncia. Y no lo hemos hecho porque no teníamos porqué renunciar”, sostuvo la autoridad municipal.

Copa en 2019 era senadora por el MAS, hasta ese tiempo desconocida, salió a la palestra pública durante la crisis de esa fuerza política que quedó sin conducción política después que la cúpula gubernamental renunció a la línea de sucesión constitucional y a los cargos ministeriales.

La alcaldesa señaló que desconoce lo que hubiera sucedido el 10 de noviembre, “Nosotros no tenemos nada que ver en ese tema”, dice en relación con las declaraciones del diputado Andrés Flores quien dijo que esa fecha el expresidente Evo Morales pidió a la COB y al Pacto de Unidad que pidan su renuncia.

“Yo no conversaba con Evo Morales, no he tenido ningún tipo de contacto con él sobre este tema”, afirmó.

Esta versión también fue manejada por el exsenador Omar Aguilar, quien dijo que los legisladores se negaron a renunciar a sus cargos.

En medio de las pugnas en el MAS en ese tiempo, Copa fue elegida como presidenta del Senado, mientras que Sergio Choque presidente de Diputados, ambos de la ciudad de El Alto.

/ANF/