‘Evistas’ aseguran que la reunión de Choquehuanca con los ‘arcistas’ muestra que la fractura es evidente

El ala radical de Evo Morales aseguró este sábado que la reunión del vicepresidente David Choquehuanca con los “arcistas”, muestra que la fractura interna del MAS en Santa Cruz es evidente y lamentó que los renovadores utilicen el poder a través de las prebendas para obtener el apoyo de alcaldes y otras autoridades regionales.

El senador del MAS William Torrez dijo que sabía que la jefa de bancada convocó a una reunión con los viceministros, pero en ningún momento explicaron que la reunión iba a ser con el vicepresidente, pero “creo que eso cada vez más está mostrando y demostrando que la fractura existente al interior del MAS se patentiza”, dijo en declaraciones Gigavisión.

Sostuvo, sin embargo, que la exclusión no es ninguna novedad porque algunos alcaldes y concejales que no estén con el “arcismo” saben que si no apoyan no tendrán proyectos de desarrollo para sus municipios y “eso no está bien”, comentó.

Recordó que cuando se elige al presidente del Estado se elige para todos los bolivianos sean opositores u oficialistas, pero en este caso, los renovadores, “están utilizando mecanismos de presión para que estos alcaldes se sumen a cambio de obras o prebendas, aunque en el fondo están en la línea del MAS y de la línea de la revolución democrática y cultural”.

Por su lado, el diputado “renovador” Rolando Cuellar, informó que la reunión fue con el vicepresidente, ministro de Desarrollo Productivo y viceministros para coordinar proyectos en las áreas de producción, gestión pública y viviendas que serán entregadas próximamente.

Anunció que están elaborando una agenda de visitas a todos los municipios a objeto de recoger las necesidades de las 56 alcaldías del departamento. A la reunión también asistieron diputados y senadores que apoyan la gestión del presidente Luis Arce Catacora.

Durante el acto de instalación del evento, Cuéllar y otros diputados de la bancada ‘arcista’, agradecieron la visita de Choquehuanca entregándole un traje típico con el símbolo del patujú por considerarlo “el mejor conductor de este proceso revolucionario y gran líder indígena”.