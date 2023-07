Evo dice que en Bolivia “se está reduciendo el nivel de gas” y urge a buscar alternativas

Fuente: UNITEL

El expresidente y líder del MAS, Evo Morales, afirmó este domingo que en Bolivia se “está reduciendo el nivel de gas” y que urge buscar alternativas energéticas.

“Donde tenemos una debilidad, el tema energético. Se está reduciendo el nivel de gas. Y lo peor (es) decir no tengo gas, si no hay, no hay luz”, dijo Morales, quien se encuentra en actos políticos en Santa Cruz.

“Estaba en camino tres o cuatro plantas hidroeléctricas. Hay que acelerar cómo terminar estas plantas hidroeléctricas. Aunque haya gas, es mejor sustituir. En vez de quemar el gas, acudir a las hidroeléctricas”, agregó.