Morales admite irregularidades en “Bolivia cambia, Evo cumple”; algunas empresas no tenían ni carretilla

El exmandatario de Bolivia y jefe del oficialista MAS admitió las irregularidades en su programa dominical “Evo es pueblo” que se difunde a través de radio Kausachun Coca





Expresidente Evo Morales en su programa radial. Foto: Captura video

Fuente: Brújula Digital

El expresidente Evo Morales admitió este domingo que el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, que se ejecutó en su gestión, tuvo irregularidades como el hecho de adjudicar obras a “empresas” constituidas sólo en papeles, que no tenían ni una carretilla, o realizar obras en terrenos que no pertenecían a gobiernos municipales.

Morales admitió las irregularidades en su programa dominical “Evo es pueblo” que se difunde a través de radio Kausachun Coca, donde hizo referencia a una investigación de los medios Erbol, El País y El Deber, en coordinación con CONNECTAS.

En esa nota periodística se reveló que, durante la vigencia del citado programa, “la forma en que se adjudicaron y ejecutaron los contratos provocó pérdidas de al menos 102 millones de bolivianos (14,7 millones de dólares). El esquema benefició a un grupo de 20 empresas, algunas de ellas de empresarios cercanos al partido de Gobierno y de aliados políticos en momentos claves del legislativo. Además, el plan terminó con obras abandonadas, inconclusas, sobredimensionadas o con fallas estructurales y hasta de diseño”.

Morales dijo que no leyó el contenido de la investigación, pero por informaciones de medios de comunicación indicó que hay “muchas mentiras”. Acotó que advierte que como no pudieron afectarle con denuncias de corrupción y narcotráfico, ahora acuden a investigar la ejecución del programa Bolivia Cambia, Evo cumple, que, según dijo, fue reconocido por la comunidad internacional.

El expresidente negó que se haya favorecido a empresas constructoras para adjudicarse obras de ese programa. Aseguró que sólo conocía a la empresa Tauro. Luego recordó que en el caso de Cochabamba, una firma que ya se había adjudicado una obra, no empezaba su trabajo por hasta tres meses y, luego de preguntar qué había pasado, se enteró que había pertenecido al exprefecto José Orías, del gobierno de Hugo Banzer.

“Por qué ese exprefecto adenista se había adjudicado la construcción de esa obra, puedo comentar horas y horas, porque conozco. Entonces, me dicen por qué no empieza. Yo digo que ‘llamen por qué no empieza la empresa, tiene que empezar, qué está pasando’. Los técnicos investigan, la empresa no tenía ni carretilla. ¿Y por qué estaba tardando? Estaba subcontratando. Lamentablemente, hay algunas llamadas empresa constructora ni carretilla tienen. En papel son empresas, en el fondo no son empresas, es una verdad eso”, reveló Morales en el programa radial.

Por otra parte, indicó que otra irregularidad que se tenía dentro de este programa, era que algunos gobiernos municipales iniciaron obras en terrenos que aún no eran de su propiedad y aparecían los verdaderos dueños para paralizar los trabajos.

Con todo, Morales afirmó que con este programa se ejecutaron cerca de 15.000 obras de beneficio a municipios. Acotó que algunos quedaron paralizados por el gobierno de la expresidenta Jeanine Añez. Al respecto, dijo que debía haber una investigación, debido a que ya se contaba con los fondos para financiar trabajos en 2020 y no se hizo nada.

Por otra parte, informó que actualmente hay obras del programa Bolivia Cambia, Evo cumple que son entregadas por el presidente Luis Arce, debido a que éstas recién son concluidas. BD/JJC

