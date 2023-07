Evo pide unidad para derrotar a la derecha

“Como vivimos en un país democrático esta entrega fue a nombre de la militancia y no tiene nada que ver con el Concejo” , justificó la concejal Callejas.

A su turno, Isaac Ávalos defendió las obras ejecutadas durante la gestión de Evo Morales como presidente. “¿Cuántas obras inauguraba Evo a diario? Ahora no se ve nada. Aquí, lamentablemente, no hay obras, no hay obras como usted hacia. Incluso se siguen inaugurando obras que usted hizo. (…) El presidente que subimos, se equivocó. ¿Qué hizo? Nosotros hemos estructurado el instrumento político desde abajo y ahora, los renovadores, que empezaron desde arriba, la cagaron”, manifestó.