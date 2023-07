Expertos alertan que fallo de la CAN incrementará presupuesto para la subvención de combustible

La demanda fue interpuesta en 2020 por los cobros adicionales en combustibles para transportistas internacionales

Dos expertos alertaron que el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), que determinó que el Estado boliviano tendrá que vender la gasolina y el diésel a conductores de tres países al precio del mercado interno, incrementará el presupuesto que se destina para la subvención de los combustibles.

“Esto implica mayores costos para Bolivia tanto en términos fiscales porque implica una mayor erogación de dinero en subvención, pero también es un incentivo para el contrabando. El problema de fondo es la subvención (…) esto refuerza el argumento de que la política de la subvención tiene que ser revisada y replanteada”, afirmó el investigador en energía e hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez a la ANF.

El 17 de julio del año en curso, el Tribunal de Justicia emitió un dictamen en contra del estado boliviano por diferenciar el precio de venta del combustible para vehículos nacionales y los que tienen placa de Perú, Ecuador y Colombia, quienes debían pagar un precio más elevado.

La demanda fue interpuesta en 2020 por los cobros adicionales en combustibles para transportistas internacionales, en la demanda se argumenta que se están vulnerando los principios de Trato nacional, no discriminación y libre competencia entre los países miembros de la CAN

Al respecto, el economista Jaime Dunn coincidió que Velásquez y dijo que esto ocasionará que se incremente la importación de combustible y por ende se elevará el costo. Consideró que la financiación de los carburantes trae consecuencias que solo afectan a la economía del país.

“Lo que este fallo nos ha indicado es que los subsidios traen problemas, porque se distorsionan los precios y costos, al final pone en una situación compleja al país. Esta es una de las consecuencias de esta política. Afecta tremendamente porque irá más allá del transporte boliviano, eso significa que se incrementará la importación y el gasto al Tesoro General del Estado para la subvención”, añadió.

De acuerdo a la información de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la subvención a los combustibles en 2022 alcanzó los $us 1.700 millones. Mientras que en 2021 gastó un total de $us 2.250 millones en importar combustibles y destinó aproximadamente $us 627 millones a la subvención: $us 483 millones para diésel y $us 144 millones para gasolina.

Velásquez recordó que, en 2018, durante el gobierno de Evo Morales se decidió que los vehículos con placa del exterior no se beneficien con la subvención de combustible, con el fin de que la subvención llegue solo a los bolivianos.

“Desde el 2018 se puso en vigencia esta política de que los vehículos con placa extranjera que, carguen combustible en las estaciones de servicio que están en la frontera, paguen el precio internacional. El precio de la gasolina es de Bs 8.78 y el diésel está Bs, 8.97, ese mismo precio pagan en el mercado interno, es con el objetivo de no transferir la subvención a personas extranjeras, esa era la política”, resaltó.

En ese sentido, Dunn consideró que el gobierno debe revisar la política de subvención de combustible y buscar alternativas, con el fin de evitar que se incremente los costos del subsidio y que se beneficien los contrabandistas.

El fallo de la CAN ordena que, en un plazo máximo de 90 días, desde la notificación de la presente sentencia, el Estado boliviano adopte las medidas necesarias y pertinentes que permitan el cese de la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico andino.

