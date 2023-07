Expertos sostienen que el BCB malinterpreta la ley del oro para no difundir datos de las RIN

Fuente: ANF

Jaime Dunn y Gonzalo Chávez, expertos en análisis económico, indicaron que el presidente interino del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, interpreta mal la ley de oro para no difundir los datos de las Reservas Internacionales Netas (RIN) cada semana y determinar que a partir de ahora la difusión será cada cuatro meses.

El cronograma del Banco Central de Bolivia establece que la entidad debe publicar cada viernes los datos de las RIN, y así se hizo por más de 17 años. Sin embargo, el 17 de febrero, el ente emisor dejó de difundir esa información. El 6 de julio volvió a colocar las cifras, pero lo hizo con datos hasta el 30 de abril de este año, por tanto, las cifras tienen un retraso de más de dos meses.

“El artículo 9, parágrafo 4, de la Ley 1503 establece que se tiene que generar información a la Asamblea cada cuatro meses en materia de lo que son reservas. De alguna manera, esto es lo que marca la periodicidad con la cual va a generar el Banco Central la información en materia de reservas”, dijo Rojas el viernes pasado.

El mencionado artículo y su parágrafo se refiere específicamente a la venta de oro: “(Art. 9) IV. De manera cuatrimestral, el Banco Central de Bolivia informará sobre las operaciones con reservas en oro a la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Dunn explicó que el presidente del BCB realiza una mala interpretación de la ley hasta el punto que pareciera que haya una actitud de “aprovechar” la norma para no informar e indicó que la interpretación es manejada a su favor.

“(La ley) la están interpretando a su favor. El artículo es bien claro, es para informar a la Asamblea, es para informar sobre las operaciones las reservas en oro. La Asamblea lógicamente ha dicho: yo te apruebo (la norma), pero me explicas qué hiciste con el oro ¿Lo vendiste?”, dijo Dunn.

El analista Chávez aseguró que la última publicación realizada por el BCB no ayuda a las personas, las instituciones, empresas a tomar decisiones, porque están mirando “una foto vieja”, no están viendo el presente para tomar decisiones para el futuro.

“Cualquier organización (pública) debería darnos la información en un tiempo razonable porque es un derecho ciudadano conocer la información sobre la economía para tomar decisiones. Preocupa que el Banco Central de Bolivia use artimañas legales para no dar información sobre las reservas internacionales. Lo que puede servir de consuelo es que, aparentemente, ni las personas comunes ni el Ministro de Economía no saben cuáles son las reservas internacionales de Bolivia”, argumentó.

Desde la perspectiva de Dunn, la publicación de cifras con tanto retraso provoca inestabilidad en los mercados, pues la falta de transparencia genera especulación, porque toman decisiones sobre información que no tiene certeza.

Chávez sostuvo que el Gobierno publicaría los datos “cada media hora” si fueran positivos; pero como no lo son, apelan a una mala interpretación de la ley para finalmente ocultar información.

