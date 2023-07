Exportaciones forestales bajan 10 puntos respecto al 2022

DISMINUCIÓN. El mercado internacional disminuyó casi 10 puntos con relación a la misma fecha del año pasado que se registró $us 46.8 millones. Las exportaciones se vieron afectadas por la guerra en Ucrania, la ralentización de la economía China, conflictos sociales y políticos en Bolivia.

Hasta el mes de mayo de 2023, las exportaciones del sector forestal llegaron a $us 35.3 millones, monto que refleja la baja en las exportaciones ya que a la misma fecha el año 2022 se registró $us 46.8 millones. Mientras que las importaciones reflejan un leve incremento de $us 23.5, siendo que en la gestión anterior se llegó a $us. 22.6 millones, según informe elaborado por la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) en base a datos preliminares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El sector forestal atribuye a dificultades internas y externas la baja en las exportaciones; entre las dificultades externas están la guerra en Ucrania; la ralentización de la economía China, que es el segundo mercado de exportación más importante; y las importaciones que afectan de manera directa.

CONFLICTOS SOCIALES PERJUDICAN

Dentro de las dificultades internas se encuentran; los conflictos sociales y políticos que implican bloqueo de carreteras, que provoca grandes pérdidas de dinero, alteraciones en logística de producción, transporte y comercio de los productos; el contrabando, un fenómeno transversal que afecta todos los sectores productivos en el país; la falta de personal en algunas oficinas de la ABT que repercute directamente a la dinámica productiva y comercial de todo el sector maderero, afectando por igual a productores privados como comunitarios.

Javier Cronenbold, presidente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), indicó que la evaluación de estos primeros meses la ven con muchas luces y sombras ya que el sector continúa en su afán de superar la crisis que los afectó por casi 8 años. “Haremos todas las gestiones a nuestro alcance para superar esas dificultades internas. Tenemos excelente relación con la ABT y promoveremos acciones que tiendan a superar sus dificultades, especialmente la falta de personal”, aseveró Cronenbold al afirmar que el sector forestal se encuentra en plena zafra y necesita una respuesta adecuada para garantizar su éxito, “tenemos la confianza que la ABT logrará superar esta debilidad en el corto plazo”.

ESTADOS UNIDOS MAYOR COMPRADOR

Según el informe de los primero cinco meses de 2023, Estados Unidos sigue siendo el mayor comprador de productos de madera logrando un movimiento económico de $us 8.5 millones con una participación del 24.3%. El segundo país destino de las exportaciones es China con $us 6.7 millones con una participación del 19.1%. Francia es el tercer destino, seguido de Uruguay, Republica Dominicana, Alemania, Bélgica, Brasil, México y países bajos, haciendo un total de 10 países destino de las exportaciones de productos de madera boliviana.

Los productos de madera más exportados son los elaborados como; pisos, molduras, puertas, ventanas, muebles, tableros y laminas que representan el 68%, seguido por los semielaborados que representan el 32% de todas las exportaciones. Cabe resaltar que el departamento de Santa Cruz representa el 53% de las exportaciones forestales que se realizan en todo el país, en segundo lugar, se encuentra La Paz con el 16.8% y Cochabamba con el 11.5%.

Cronenbold, indicó que los desafíos para este 2023 se enmarca en que el sector forestal seguirá trabajando para terminar de salir de la crisis. “Los empresarios lo último que perdemos es la confianza y la capacidad de riesgo”, enfatizó Cronenbold.