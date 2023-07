Fiscalía abrió procesos para investigar vulneraciones que sufrió Cesar Apaza, informa la Defensoría

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que la Fiscalía ha abierto un proceso administrativo y penal para que se investigue las vulneraciones que sufrió el dirigente cocalero Cesar Apaza, de acuerdo con la Resolución Defensorial que fue emitida el 11 de mayo de este año.

Fuente: erbol.com.bo

En dicha resolución la Defensoría del Pueblo estableció que el dirigente yungueño sufrió trato “cruel y degradante”, además de lesiones, por parte de la Policía cuando fue aprehendido en septiembre de 2022. Por lo cual, recomendó iniciar un proceso disciplinario al fiscal del caso por no atender oportunamente la denuncia, pero además que se inicie una investigación contra los efectivos implicados en el hecho.

“Hemos recibido una nota del la Fiscal General. Se está iniciando el proceso al fiscal, se está iniciando el proceso también penal con referencia a esa violencia”, señaló el Defensor del Pueblo este miércoles.

Anteriormente, el fiscal departamental William Alave también comprometió investigar el caso e indicó que el fiscal cuestionado, Carmelo Laura, ya no formaba parte del Ministerio Público.

Tras la resolución de la Defensoría, la defensa legal del dirigente presentó una denuncia penal contra al menos ocho efectivos policiales, entre ellos, el exdirector de La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Rolando Rojas, ya que Apaza también lo identifica como unos de sus agresores.

“El coronel Rojas, me dijo ‘firma carajo’ y le mire y le dije, no voy a firmar, mi coronel, porque entiendo que tengo mis derechos, solicito comunicarme con mi abogado, ‘firma primero carajo’ me volvió a repetir, se salió y en salirse me dio otros golpes, volvió a entrar y dejaron de golpearme, y me preguntó, ‘cómo es hijo de puta, vas o no vas a colaborar’. Yo le dije que sí, pero, que también me dejen primero hablar con mi abogado y me empezó a agarrar del cuello, ‘Apaza mierda, vas a firmar o no’, le mire y le dije que no, se abstuvo a tirarme el golpe, mirándome con una mirada muy enojada, y ahí sus encapuchados, sus policías, me propinaron otros puñetes”, refiere parte del testimonio de Cesar Apaza, recolectada por la Defensoría.

El dirigente yungueño fue aprehendido el 22 de septiembre de 2022, durante un operativo policial de madrugada a bordo de un vehículo sin placa, luego de actuar de la Policía Apaza sufrió problemas en su salud, reciente la justicia le amplió un mes más de encarcelamiento por la toma del mercado paralelo de coca.