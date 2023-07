Fuego en Otuquis ingresa a zona húmeda, pero la alerta no cesa y se apunta a acciones por aire

Desde la Gobernación elevaron un pedido al Viceministerio de Defensa Civil, ya que la línea de fuego está en un espacio de difícil acceso, en la frontera natural entre Bolivia y Brasil.

Fuente: Unitel

Tras arrasar con más de 4.000 hectáreas de espacios naturales, el incendio registrado en el Parque Nacional Otuquis ingresó a una zona húmeda bajando de cierta manera su intensidad, de acuerdo con el reporte emitido por el secretario departamental de Medio Ambiente, Jhonny Rojas.

Sin embargo, si bien el fuego bajó de intensidad, el acceso por tierra es difícil para los bomberos desconcentrados de la Gobernación y guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) que trabajan con maquinaria de la siderúrgica Mutún.

Ante este panorama, Rojas señaló que el principal requerimiento es la logística especializada para combatir las llamas desde el aire y resaltó la importancia de poder concretar un sobrevuelo de reconocimiento y realizar descargas de aguas, si es que corresponde.

“Hoy el fuego se encuentra en una zona húmeda, por el cual el fuego ha bajado en su intensidad, pero continúa activo. Actualmente se encuentran trabajando bomberos de la Gobernación, guardaparques del Sernap y una retroexcavadora de la siderúrgica Mutún, esperamos que hoy puedan ingresar efectivos militares”, indicó Rojas.

“Ayer llamé al viceministro Calvimontes, pero no he logrado contactarme con él, no me ha devuelto la llamada; sin embargo, hemos tenido contacto con otro viceministro que se comprometió en contactar al viceministro de Defensa y podamos coordinar los trabajos para darle un combate final al incendio”, acotó.