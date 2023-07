García Linera sobre las afirmaciones de diputados del MAS: “es una canallada” decir que Evo pidió su renuncia

El martes, la diputada del ala renovadora del MAS, Deysi Choque aseveró que el propio Evo Morales pidió al secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, que le pidiera la renuncia en noviembre del 2019. Por su lado, el jefe de la bancada del MAS, Andrés Flores, confirmó la versión de Choque.





Los exmandatarios, Evo Morales y Álvaro García Linera Foto/RRSS

Fuente: Brújula Digital

El exvicepresidente Álvaro García Linera aseveró que es una canallada decir que el expresidente Evo Morales pidiera su propia renuncia, luego de que dos diputados revelaran que fue el exmandatario quien solicitó al Pacto de Unidad, a la Central Obrera Boliviana (COB) y demás organizaciones sociales su renuncia en el 2019.

“Esa (afirmación) es una canallada, es una canallada y hay que desmentirla de manera inmediata. Tuvimos una reunión con Evo. Lo que se conversó ahí fue sobre las movilizaciones que llevarían los dirigentes para proteger al gobierno, a la Casa del Pueblo”, indicó García Linera en el programa Fama Poder y Ganas.

El martes, la diputada del ala renovadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Deysi Choque aseveró que fue el propio Evo Morales pidió que el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, le pidiera la renuncia en noviembre del 2019.

¿Por qué el hermano Evo no sale a aclarar por qué Huarachi pidió la renuncia? ¿Por qué no sale a aclarar que él fue quien solicitó que las organizaciones salgan y pidan su renuncia? ¿Por qué no lo aclara? ¿Por qué hasta hoy sigue dejando que se le dañe al hermano Huarachi con ese discurso de ‘fuiste el traidor’, cuando lo único que hizo fue ser obediente?”, dijo Choque.

Por su lado, el jefe de la bancada del MAS, Andrés Flores, confirmó la versión de Choque.

“Imagínense, ya era dos semanas de lucha en defensa de nuestro compañero presidente, en defensa de nuestra Casa Grande del Pueblo. Todas las organizaciones ya habíamos peleado dos semanas. La Policía Boliviana ya se estaba amotinando y el Ejército también ya estaba pidiendo la renuncia. Es por eso, ‘antes que me pida el Ejército, la Policía Boliviana, pídanme usted, señor Huarachi, la renuncia y yo presento la renuncia’, (dijo en ese entonces Morales). Entonces, ahora por qué dice que es un cobarde, un dirigente que no ha podido defender, fue a pedido (de él). Por lo tanto, que digan la verdad, no mientan al pueblo”, indicó Flores.

Las aseveraciones de los dos legisladores se dieron luego de que la COB ratificara su apoyo al presidente Luis Arce, juntamente con los ejecutivos del Pacto de Unidad. Además, se da en un contexto en el que el MAS atraviesa por una división interna. (BD/MC)

