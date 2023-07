Gobierno califica de normal caída de $us 380 MM de las RIN; opositor cree que sube la incertidumbre

Según el Ente emisor, las RIN “han logrado mantenerse estables, llegando a cubrir los parámetros referenciales establecidos por organismos internacionales”.

Fuente: ANF

El Gobierno afirmó este viernes que es normal que las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia caigan en $us 380 millones, en casi cinco meses, por la dinamicidad económica; en cambio, el opositor Alejandro Reyes advirtió que el Banco Central de Bolivia (BCB) incrementó la incertidumbre en la población al no explicar el destino de los recursos económicos.

El viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, aseveró que el manejo de las RIN es como una cuenta bancaria donde se saca y mete dinero, por eso que es normal que bajen y suban las Reservas Internacionales.

“Que suban o que bajen las Reservas (Internacionales) es algo normal en todo el mundo, compañero. Como le digo, es como su cuenta bancaria, no puede tener usted una cuenta donde siempre tenga 50.000 (dólares) y siga subiendo, subiendo y subiendo. Mañana quiere comprarse un auto y saca 20.000 (dólares), ya le queda solamente 30.000 y otra vez vuelve a ahorrar, simple”, explicó Torrico.

El BCB actualizó la información de las Reservas Internacionales después de casi cinco meses. El 17 de febrero fue la última vez que publicó el estado de las RIN y en ese entonces estaban en $us 3.538 millones; este jueves publicó que alcanza a $us 3.158 millones. Hubo una reducción de $us 380 millones.

Según el Ente emisor, las RIN “han logrado mantenerse estables, llegando a cubrir los parámetros referenciales establecidos por organismos internacionales”.

Este viernes, el presidente interino del BCB Edwin Rojas informó que a partir de la fecha informarán sobre la situación de las RIN cada cuatro meses, en atención a la Ley 1503; pero aseguró que el dato a junio es similar al de abril.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes calificó el informe del Banco Central como cargado de política y desactualizado, situación que genera una mayor incertidumbre entre la población porque no conoce en qué se invirtió los $us 380 millones de dólares.

“Primero, decir que ese informe está cargado de política, lastimosamente. Segundo, está desactualizado porque habla de las reservas hasta abril cuando en mayo hemos aprobado la Ley del Oro; por lo tanto, hay un movimiento de las Reservas Internacionales de oro que no está claro y que por supuesto no transparenta el Gobierno; por lo tanto, es un informe deficiente, poco transparente y que aumenta la incertidumbre porque no sabemos en qué se gastó”, declaró Reyes.

Sospecha que las reservas se gastaron en compromisos internacionales, especialmente, en el tema de la subvención a los hidrocarburos.

Los diputados radicales del Movimiento al Socialismo (MAS) Renán Cabezas y Freddy López informaron que enviarán peticiones de informe escrito al BCB para conocer más detalles sobre en qué se invierte.

