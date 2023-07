Instituciones evalúan implementar un centro terapéutico para internos drogodependientes

35El bloque de mujeres de Qalauma quedó deshabitado desde el año pasado luego de que las jóvenes internas, al ser pocas, fueron trasladadas a la cárcel de Obrajes. Todo el espacio que es del tamaño de una hectárea quedó vacío.

Fuente: ANF

El director de la Fundación Munasin Kullaquita (FMK) Riccardo Giavarini informó que junto a Régimen Penitenciario están evaluando la posibilidad de convertir el bloque de mujeres del Centro de Reinserción Social para Jóvenes Qalauma en un gran espacio de terapia para la rehabilitación de internos drogodependientes.

“Régimen penitenciario me está haciendo la propuesta de transformar ese espacio como un centro de terapia para chicos que están con consumo de droga en las cárceles, desde los 18 hasta 30 años, porque lastimosamente hasta ahora los que consumen droga en los centros penitenciarios, que son muchos, no tienen ninguna asistencia, no reciben ningún tipo de tratamiento ni farmacéutico ni psicológico ni terapia laboral para revertir esta adicción”, dijo Giavarini a ANF.

“Estamos razonando sobre la posibilidad de arreglar ese espacio para que haya no solo una enfermería para tratar farmacéuticamente a las personas con adiciones, sino también un equipo de personas que acompañen psicológicamente, con laboraterapia, una convivencia donde los chicos puedan asumir su responsabilidad, un equipo multidisciplinario, en fin, estamos razonando sobre estas situaciones”, enfatizó el director de FMK.

El consumo de drogas es habitual en los centros carcelarios y no hay capacidad de las autoridades penitenciarias de revertir esta situación, por el contrario, la venta del producto se extiende sin control y con la complicidad de las autoridades policiales y delegados.

Lastimosamente, agregó Giavarini, en los centros penitenciarios los que hoy siguen consumiendo droga “están abandonados, no tienen ninguna oportunidad para rescatarse, no hay un espacio adecuado para la rehabilitación, para que ellos puedan poco a poco disminuir el daño y el riesgo y eventualmente pasar a una fase positiva en el sentido que empezar a trabajar, a asumir responsabilidades para que puedan salir de este circuito tan dramático”.

Indicó que continúan en las reflexiones para hacer realidad este proyecto. Giavarini adelantó que la diócesis está de acuerdo en dar en comodato ese espacio para que se ejecute el proyecto.

“Yo ya he hablado con el obispo de esto y está de acuerdo, hemos hecho ya tres reuniones con el equipo de Régimen Penitenciario y ya se ha elaborado una propuesta, Régimen tiene también una propuesta que yo no he visto todavía sobre el tratamiento a personas con adicciones”, apuntó.

