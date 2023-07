Juan Daza, dirigente de Blooming: “No estoy loco para prestarle jugadores a Oriente”

Fuente: eldeber.com.bo

Ante la resolución del TAS que prohíbe que Blooming habilite a sus refuerzos de cara a la segundo semestre del año, la directiva celeste deberá ceder a los jugadores que incorporó en esta ventana de pases.

Juan Daza, dirigente de la ‘Academia’ cruceña fue consultado luego del triunfo de su equipo sobre Independiente Petrolero acerca de la posibilidad que ‘Tonino’ Melgar sea prestado por seis meses a Oriente Petrolero.

Ante esta pregunta, Daza se vio sorprendido y respondió contundentemente.

“ Yo no estoy loco para prestarle jugadores a Oriente. No se quien habrá dicho eso. Aseguró que eso no pasará, yo soy loco pero no bolu…”’, dijo.

Blooming sumó en este periodo de habilitaciones a Marc Enoumba, Luis Haquin, Moises Villarroel y Tonino Melgar. Ninguno podrá jugar con la camiseta celeste hasta que se levante la sanción interpuesta por el TAS.