Justicia rechaza nuevo recurso de Amparo Carvajal por la APDHB y censura a Bolivia Tv

La justicia negó este miércoles por quinta vez la acción de libertad presentada por la defensa de Amparo Carvajal, quien, además, pretendía acallar la cobertura periodística de la estatal Bolivia Tv sobre la activista y el conflicto interno en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

Fuente: ABI

Se trata de la quinta derrota judicial de la activista, quien disputa con Edgar Salazar el control de la APDHB.

“El día de hoy, a las 10.00, se ha instalado la audiencia virtual en Santa Cruz por la acción de libertad, es la quinta audiencia que pierde la señora Carvajal, se ha ido a otro departamento para probar suerte”, explicó Marcelo Valdez, asesor jurídico de la APDHB que dirige Salazar.

En su petitorio, la defensa de Carvajal solicitó se procese legalmente a Salazar, se impida la ocupación de la sede de la APDHB, ubicada en la avenida 6 de Agosto de La Paz, y se prohíba al canal estatal Bolivia Tv emitir información referida a la octogenaria activista de origen español.

“Ha intentado acallar a canal 7 (Bolivia Tv), ha pedido, mediante sus abogados, que canal 7 se abstenga de emitir notas referidas a ella”, informó el jurista a Bolivia Tv.

Para Valdez, Carvajal, que apoyó abiertamente la ruptura del orden constitucional de 2019 y al gobierno de facto de Jeanine Áñez, “debe pensar que está en una dictadura (porque) no quiere, seguramente, que canal 7 (informe) que (ella), por varios años, no ha rendido cuentas de los alquileres que cobraba y que no ha pagado impuestos”.

“La población tiene que conocer todo ello”, afirmó el abogado.

El 22 de julio por la noche, Carvajal, quien se atribuye la presidencia de la institución, abandonó la vigilia que instaló por más de 50 días en la terraza del edificio de la APDHB.

También abandonaron el edificio las cuatro mujeres que cumplían una huelga de hambre exigiendo respeto a la gestión de Salazar.

Esto fue posible gracias al acuerdo entre ambas dirigencias para iniciar un diálogo que ponga solución a la disputa.

De manera adicional, acordaron que un notario realice un inventario de todo lo está dentro de los ambientes del edificio de la APDHB. El martes se realizó el inventario y este jueves se conocerá el acta, que deberá ser firmado por ambas dirigencias.

Valdez afirmó que el sector de Salazar esperará concretar el diálogo, pero si no hay soluciones se optará por un amparo constitucional para hacer valer sus derechos como presidente electo de la APDHB en diciembre de 2021.

“Nosotros, primero, vamos a intentar el diálogo, esperemos que se dé, sino se da, como vemos que la señora casi no quiere el diálogo porque no tiene documentación, entonces, vamos a presentar todos los trámites y, en última instancia, una acción de amparo constitucional”, anunció.

