La deuda pública de Bolivia ya pasó al menos tres umbrales de sostenibilidad

La deuda pública de Bolivia ya está por encima de tres umbrales de sostenibilidad establecidos por organismos internacionales, lo que representa un riesgo para el país, ya que puede impedirle cumplir con los pagos por los créditos que adquirió y pone más presión sobre la inflación.

Los ratios de solvencia de la deuda pública, que incluyen no solo el endeudamiento externo, si no también el interno, están en 40% en relación al Producto Interno Bruto (PIB), según el Mercado Común del Sur (Mercosur); en 50%, de acuerdo con la Comunidad Andina (CAN), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; y en 60%, en los países de la Unión Europea.

Pero la deuda pública de Bolivia ($us 34.665,7 millones) está en 78,2% del PIB, si se toman en cuenta los $us 44.315 millones producidos en 2022, y en 74,6%, si el cálculo se hace con los $us 46.469 millones previstos para 2023.

Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB) y del Ministerio de Economía, la deuda externa llegó a $us 13.362,7 millones a abril de 2023, la interna a $us 15.155 millones a noviembre de 2022 y la de las empresas estatales a $us 6.148 millones a junio de 2022, entre las principales.

“No es correcto medir la deuda pública solo con los datos de la deuda externa. La deuda pública se la debe medir considerando la interna y la externa”, afirmó Claudia Pacheco, vicepresidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, un punto en el que hay consenso entre los economistas.

“La deuda externa representa un 29,2% del PIB y la deuda interna más del 50% del PIB. Entonces, fácilmente la deuda total de Bolivia supera el 80% de su PIB, aunque no se puede calcular totalmente, porque no existe información actualizada”, sostuvo Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija.

“Se tienen que considerar ambas deudas para medir la sostenibilidad del país”, subrayó Germán Molina, de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

En varias oportunidades, el Gobierno central informó que la deuda pública de Bolivia está en niveles bajos y manejables, lo que deja al país con margen para seguir contrayendo más créditos externos, necesarios en la actual coyuntura para avanzar en proyectos de inversión y para frenar la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN).

En una de sus últimas intervenciones, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró que “el nivel de endeudamiento público” del país es “menor al 29,5% del PIB”.

Este medio solicitó al Ministerio de Economía información sobre este punto, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

“Ya tenemos un nivel de deuda pública elevado y riesgoso, por los montos y el uso actual de los desembolsos. La capacidad de pago a corto plazo no es totalmente segura, más aún con un gasto publico extraordinario”, evaluó Romero.

“No se descarta un posible default si el ritmo de endeudamiento crece a este ritmo”, apuntó Romero, quien recordó que para este año el Presupuesto General del Estado considera un endeudamiento de “unos $us 1.124,67 millones por mes”.

“El total de la deuda pública, interna y externa, está destinado a financiar el déficit fiscal de sector público”, indicó Molina.

Considerar la deuda pública tomando en cuenta solo la deuda externa “solo permite medir el ingreso de dólares a las arcas del BCB, que incrementa el stock de las RIN. Cuando se cumplan los plazos del cronograma de pagos” de la deuda externa, “los dólares saldrán del país y, si no los hay, pasado un tiempo podríamos entrar en default por dejar de honrar nuestras obligaciones”, explicó.

Respecto a los riesgos de una mayor deuda interna, Molina indicó que estos tienen que ver principalmente con la inflación.

A través de la emisión de letras y bonos, el Tesoro General de la Nación (TGN) “recibe liquidez del sector privado para gasto público. El pago de capital e intereses tendría que ser con la recaudación de impuestos, que generalmente no alcanza. Entonces, se emite dinero y a mediano y largo plazo, lo que afecta las expectativas de inflación”, detalló.