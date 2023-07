Lidia Patty reitera pedido: Morales y García Linera deben declarar por el caso golpe I para evitar confusiones

Asegura que en la denuncia que presentó se evidencia que el exmandatario fue obligado a renunciar por la violencia y eso es un golpe de Estado.

Fuente: Gigavisión

“Las declaraciones del diputado del MAS, Andrés Flores, sobre el caso del golpe de estado, han generado polémica.

La denunciante y ex diputada Lidia Patty afirma que en medio de las peleas internas se dice de todo, pero para evitar confusiones y dar respuesta a la oposición, solicita que el ex presidente Evo Morales y el ex vicepresidente García Linera se presenten como víctimas y cuenten su versión de los hechos ocurridos en 2019.

Según la denuncia presentada, se evidencia que el ex mandatario fue forzado a renunciar mediante violencia, lo cual constituye un golpe de estado.”