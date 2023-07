Loza niega que el Senado evite aprobar créditos externos requeridos por el Gobierno

Desde la semana pasada, el presidente Arce y el ministro Montenegro demandaron al Legislativo la aprobación de créditos internacionales, por cerca de 327 millones de dólares, para la ejecución de obras en Bolivia.





El senador Leonardo Loza, del ala radical o “evista” del MAS, negó este lunes que la Cámara de Senadores evite aprobar créditos internacionales requeridos por el Gobierno, en respuesta a denuncias del presidente Luis Arce y el Ministro de Economía en sentido de que el Legislativo bloquea préstamos.

Loza dijo que “no acepta” que el Presidente y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmen que el Legislativo “esté boicoteando o saboteando al no aprobar crédito. Personalmente me siento ofendido con este tipo de discursos o afirmaciones, quiero informar que en el Senado no tenemos ningún proyecto de ley de crédito pendiente”.

Desde la semana pasada, Arce y Montenegro demandaron al Legislativo la aprobación de créditos internacionales, por cerca de 327 millones de dólares, para la ejecución de obras.

Al respecto, Loza afirmó que en el Senado ya se aprobaron más de 26 proyectos de ley de créditos internacionales que fueron solicitados por el Ejecutivo y que actualmente no hay ni uno en agenda.

Loza sostuvo que “tal vez” las declaraciones de Arce y Montenegro se refieran a la Cámara de Diputados. La semana pasada, en esa instancia legislativa, se dejó pendiente la aprobación de un crédito por 52 millones de dólares del Bando Interamericano de Desarrollo (BID); la aprobó en grande, pero la rechazó en su estación en detalle.

El senador radical del MAS culpó a los legisladores “renovadores” de su frente político, debido a que fueron ellos los que “dividieron” a su bancada. Acotó que esos asambleístas tienen a su mando comités y comisiones.

“No aceptamos que estemos perjudicando” al Gobierno, afirmó Loza, quien lamentó que el Ejecutivo haya solicitado más préstamos que en la gestión de la expresidenta Jeanine Añez.

“El país no puede vivir de préstamos, tiene que haber nuevas políticas sociales, productivas y económicas. No podemos hundir o manejar al país en base a créditos”, dijo Loza.

En ese sentido, lamentó que sólo se vean “números” y no “programas” por parte de la administración de Arce.

