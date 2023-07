Loza pide a Nina que diga la verdad sobre hechos del 2019 y cuestiona el silencio de Huarachi

“No sé dónde estará el ejecutivo de la COB, debe estar con actividades, pero hay cosas que hay que responder y el silencio a veces acepta”, insinuó Loza.

Fuente: ANF

El senador de la facción radical del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, pidió este lunes al exdirigente de los Interculturales y actual presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, dejar de chantajear y revelar la verdad sobre los hechos del 2019; además, cuestionó el silencio del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.

“No hay que ser demagogos en este país, no hay que ser chantajistas, no hay que ser nerviosos. Lo que sabemos, no hay que chantajear ni al Gobierno, ni al MAS, ni a Evo Morales. Si yo debo decir algo, ¿por qué no soy más caballeroso y lo digo de frente? ¿Por qué tengo que amenazar? ¿Por qué tengo que chantajear?”, cuestionó Loza.

Nina advirtió la semana pasada con “soltar la lengua” sobre algunos casos que ocurrieron el 2019 durante la crisis política y social. Anunció que se reunirá con exdirigentes departamentales del Pacto de Unidad para sacar un pronunciamiento conjunto. No dio una fecha precisa para revelar esos hechos que afectarían a gente del MAS.

El 4 de julio, los diputados “arcistas” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Andrés Flores y Deisy Choque revelaron que, en noviembre de 2019, fue el propio expresidente Evo Morales quien instruyó a la COB y al Pacto de Unidad salir a pedir públicamente su renuncia a la presidencia del Estado.

“Son temas que seguramente son bien de confi… o sea, son de discreción. Son temas que, seguramente, nosotros tenemos. Eso queda en nosotros”, aseveró Huarachi, consultado sobre el tema en Erbol.

Desde ese entonces, el dirigente de la COB guardó silencio y no se pronunció sobre ese tema ni de otras acusaciones. Loza lamentó que Huarachi guarde silencio en medio de polémicas que surgieron en torno a hechos del 2019.

“No sé dónde estará el ejecutivo de la COB, debe estar con actividades, pero hay cosas que hay que responder y el silencio a veces acepta”, insinuó Loza.

El senador pidió investigar las denuncias que surgen para que no se queden en chantajes de exdirigentes.

Por otro lado, dirigentes campesinos afines a Evo Morales acusaron a dirigentes del Pacto de Unidad y de la COB de haber recibido dinero en las reuniones con el Gobierno transitorio de noviembre de 2019.

Desde la clandestinidad, Yerko Núñez, exministro del gobierno de Jeanine Añez, negó la versión de que se habría pagado a dirigentes del Pacto para desmovilizar a organizaciones sociales durante los conflictos de 2019.

/DPC/ FPF//