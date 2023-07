Marchan con los ataúdes en protesta por el asesinato de una madre y su bebé

La hija de la víctima exige justicia. El principal sospechoso es el esposo y padre.

Potosí, Bolivia.-

Familiares y pobladores de Tinguipaya donde vivían la madre y la bebé víctimas de un doble asesinato este miércoles en Potosí realizaron una marcha de protesta llevando dos ataúdes con sus fotografías para exigir justicia por el feminicidio e infanticidio.

El principal sospechoso es el esposo y padre de las víctimas, que actualmente está prófugo. También se sospecha de una expareja del hombre.

La joven contó que su mamá salió de su casa con el objetivo de encontrar a su esposo, pero no volvió más.

“Salió a buscarle, estaba muy preocupada. Entonces nosotros le hemos apoyado, si hubiera presentido le habría dicho que no vaya, no presentimos nada. El viernes fue el último día que nos comunicamos con mi mamá y no supimos nada más. No sé quién la habrá llamado o si le han secuestrado. Directamente, le encontraron (sin vida)”, develó.