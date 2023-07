“Me amenazó que si no abortaba me despediría”, así denunció al director de Sernap

La víctima es una exfuncionaria de esta entidad y lo acusó de acoso sexual, de embarazarla y luego despedirla.

Fuente: Red Uno

Sale a la luz pública una denuncia presentada el 1 de junio de este año ante el ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez. El denunciado es el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani, este dijo que no se referirá al tema.

La víctima es una exfuncionaria de esta entidad y lo acusó de acoso sexual, de embarazarla y luego despedirla.

“Desde que empecé a trabajar fui víctima de acoso sexual (el denunciado me acosaba por celular, personalmente y me amenazaba que si no consentía sus depravaciones me despediría), soy una persona de escasos recursos económicos. Fui manipulada psicológicamente y fui cediendo a sus depravaciones por mantener mi fuente laboral, llegamos a mantener relaciones sexuales varias veces por el lapso de siete meses, con el resultado final de un embarazo, al enterarse de mi estado me amenazó que si no abortaba me despediría”, señala la primera parte de una carta, publicada por ANF.

Ante la denuncia contra Mamani, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena pidió a la justicia que investigue a la autoridad y consideró que debe renunciar a su cargo.

Según sus antecedentes, Mamani fue ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) fue designado en ese cargo luego que el presidente Luis Arce asumió el mando del país, en noviembre de 2020, era uno de los dirigentes cercanos al exmandatario Evo Morales y parte del Pacto de Unidad.