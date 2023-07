Messi superó a Maradona en el ranking de jugadores con más goles de tiro libre: a cuánto quedó de la cima

El delantero de Inter Miami llegó a 63 celebraciones por su tanto a Cruz Azul del viernes

https://eju.tv/wp-content/uploads/2023/07/Messi-supero-a-Maradona-en-el-ranking-de-jugadores-con-mas-g.mp4 Gol de Lionel Messi para Inter Miami 2-1 Cruz Azul

Lionel Messi tuvo su estreno soñado en Inter Miami con un golazo de colección para adueñarse de la victoria 2-1 ante Cruz Azul e iniciar con el pie derecho su participación en la Leagues Cup. El astro aprovechó una infracción cometida contra él en las inmediaciones del área para desenfundar un disparo que se coló contra uno de los ángulos y le hizo ampliar su registro dentro de una asignatura en la que se perfecciona cada día.

Con su gol ante los Cementeros, el argentino llegó a 63 tantos de tiro libre y superó así a Diego Maradona y Zico, quienes acumulan 62 celebraciones. La máxima figura de las Garzas quedó a un paso de entrar en el selecto grupo de los 5 futbolistas más anotadores de pelotas paradas en la historia de este deporte y su próximo escollo es un viejo conocido.

David Beckham es el quinto jugador del ranking con 65 goles después de una carrera exitosa en el Manchester United, Real Madrid, Milan, PSG y Los Ángeles Galaxy. Hoy, uno de los fundadores de la franquicia que milita en la Major League Soccer (MLS) es una de las personalidades que más trabajó en la llegada del mejor jugador del mundo y se mostró muy emocionado tras el gol del 10 en el DRV PNK Stadium.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2023/07/Messi-supero-a-Maradona-en-el-ranking-de-jugadores-con-mas-g-1.mp4 La emoción de David Beckham

La nómina es comandada por Juninho Pernambucano, con un total de 77 tantos registrados en su camino por Vasco da Gama y Lyon, entre otros clubes. Justamente, se desempeña en la actualidad como director deportivo del club perteneciente a la Ligue 1. En la segunda colocación, se encuentra Pelé, ya que el tricampeón mundial con Brasil enmarcó la suma de 70. Además, Ronaldinho y Víctor Legrotaglie, histórico jugador de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, están igualados en 66. La corta distancia en los registros deja abierta la posibilidad de que Messi, tarde o temprano, mire a todos desde lo más alto.

Más allá de este récord individual, la historia del campeón del mundo con los tiros libres guarda una profunda relación con dos entrenadores que lo marcaron a fuego. “Me acuerdo de que el primero que me empezó a hablar fue el Coco Basile. Me decía ‘soltá el pie, mirá como hace Román (Riquelme)‘”, declaró Leo en una entrevista con TyC Sports tiempo atrás. “Yo antes pateaba despacito. ‘Es un centrito‘, me decía el Coco”, recordó sobre su técnico en la selección argentina entre 2006 y 2008.

La excelente calidad de pateadores que había en el Barcelona con Ronaldinho, Xavi e Iniesta eran un obstáculo permanente para despuntar su nueva habilidad adquirida. Recién en 2008 anotó el primero de su cuenta personal. Desde 2009 a 2011, sólo sumó tres más y la explosión llegó en 2012 con siete goles registrados en ocho meses, dos de ellos al Real Madrid.

El partido de Lionel Messi en su debut para Inter Miami ante Cruz Azul

Esa mejora lenta y progresiva contó con la inestimable colaboración de Maradona. Uno de sus acompañantes más fieles, Fernando Signorini, reveló detalles de una práctica ocurrida hace 14 años, que sembró una semilla en la pierna hábil del capitán de la Albiceleste. Después de errar un tiro libre, Diego se acercó y le dijo: “Leito, vení papi. Cuando le pegás a la pelota no le saqués el pie tan rápido. Porque sino ella no sabe lo que vos querés”.

Su carrera lo llevó a lucir esa excelsa pegada en el París Saint-Germain (PSG) hasta su reciente llegada al Inter Miami. Cuando aún jugaba en Cataluña, el protagonista de la historia ofreció su mirada en charla con Marca: “Muchas veces después de las prácticas en Barcelona me quedo a patear tiros libres. Uno se va acostumbrando a pegarle de una manera y agarrando cada vez más la forma de hacerlo bien. Al final, todo es entrenar”. Y agregó: “Hay que entrenar y mirar. Hoy se estudia todo: los tiros libres, los penales. Se analiza y nada se deja al azar. Hay que practicar para siempre darle una vuelta más”.

El ranking de los jugadores con más goles de tiro libre

1. Juninho Pernambucano: 77 goles

2. Pelé: 70 goles

3. Ronaldinho: 66 goles

4. Víctor Legrotaglie: 66 goles

5. David Beckham: 65 goles

6. Lionel Messi: 63 goles

7. Diego Maradona: 62 goles