Ministro Lima señala que se movilizará a toda la institucionalidad estatal para proteger a la niñez y dar justicia a víctimas de violencia

El titular de Justicia señaló que “la voluntad de todo el Estado es proteger a la víctima, este es un caso muy importante, un caso emblemático para el país (…). Es un compromiso que no podemos defraudar, es el rol y mandato que tenemos del presidente Luis Arce, de no distraernos en ningún conflicto y trabajar en encontrar la verdad, la verdad que, lamentablemente, desde el 20 de junio no ha sido acogida, no ha sido seguida con la debida diligencia”.

Al respecto observó la falta de celeridad en las investigaciones de parte de diversos actores, “una vez que se conoce la noticia, el 12 de junio, había que actuar inmediatamente y es lo que le exigimos a todos los directores, a todos los psicólogos, a todos los maestros. Existe una obligación de denuncia y quien no denuncia estos hechos inmediatamente producidos, puede ser acusado de encubrimiento”. Lima adelantó que las autoridades del Colegio Alemán deberán responder por la falta de colaboración a la investigación y por el incumplimiento de protocolos de seguridad, normados por ley para establecimientos educativos. Respecto a la actuación de la alcaldía cruceña, destacó que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia haya solicitado ampliaciones y actos investigativos, “estamos convencidos de que toda la institucionalidad de Santa Cruz va a trabajar en encontrar la verdad”, remarcó. La autoridad de Justicia lamentó que no se trata de un hecho aislado. “Lamentablemente el Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima y mi persona, hemos empezado a recibir muchas denuncias de víctimas, de familias que no tienen justicia en los tribunales, que no tienen el acceso mediático que ha tenido este caso y yo tengo la obligación como Ministro de escuchar todos esos casos”. “Justamente hoy voy a tener una reunión con una de las víctimas y esperemos que toda esta situación que se ha presentado y este caso, se vuelva un caso emblemático que nos permita construir protocolos y actuaciones que no dejen en la impunidad estos graves hechos”, develó. Finalizó señalando las autoridades, miembros de la comunidad educativa y la sociedad en general, debe garantizar a las niñas y niños protección y seguridad para que se desarrollen sanamente. “Tenemos que proteger y creer a las víctimas. Este caso nos parece fundamental y por eso está teniendo el interés de nuestro Presidente, del Ministro de Educación, del Ministro de Justicia, del Ministro de Gobierno y de toda la institucionalidad pública que va a trabajar en conjunto para lograr la verdad en este y en todos los casos que se presenten”, manifestó.