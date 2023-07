Movilidad Urbana de Tarija asegura que no habrá incremento en el pasaje del transporte público

En anteriores semanas desde los dirigentes del transporte público de la ciudad de Tarija manifestaron que van a plantear una suba de pasajes en este servicio, situación que alarmó a toda la población porque se viene en una reactivación económica que muchos sectores aun no consiguen hacerla.

Fuente: La Voz de Tarija/ Por Kevin Gallardo

En ese marco, el director de Movilidad Urbana, Herlan Velásquez, manifestó que el sector del transporte no hizo conocer de manera formal al municipio su intención de incrementar los pasajes, por lo que aseguró que esto no se dará por lo que los ciudadanos deben estar tranquilos con este tema.

“No hay nada en el tema tarifario como lo ha expresado nuestro Alcalde, este tema no se ha hablado ni se va a hablar por el momento, si bien las diferentes organizaciones indican que están trabajando en una hoja de costos, pues es algo que puede trabajar cualquier persona, pero el municipio no tiene conocimiento de esto”, subrayó.

Para finalizar, manifestó que si hay alfo formal por parte del transporte se analizará la situación, pero por el momento el costo del pasaje en el transporte público de la ciudad de Tarija seguirá siendo el mismo.