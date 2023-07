Murió Coco Lee, la voz de “Mulán”, tras un intento de suicidio Murió Coco Lee, la voz de “Mulán”, tras un intento de suicidio

La artista y compositora hongkonesa Coco Lee, conocida por interpretar canciones en películas como “Mulan” o “Crouching Tiger, Hidden Dragon”, murió este miércoles a los 48 años tras un intento de suicidio, según informaron sus familiares en un comunicado publicado en Facebook.

Detallaron que la cantante había tratado de quitarse la vida el domingo pasado y había sido trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde permaneció en coma hasta su muerte.

Lee, que puso voz al personaje principal de Fa en “Mulan” (1998) y cantó el tema “Reflection” en la versión en mandarín del filme, sufría “depresión desde hace unos años” y su estado se había deteriorado “drásticamente” en los últimos meses.

“Aunque Coco buscó ayuda profesional e hizo todo lo que pudo para luchar contra la depresión, por desgracia ese demonio que llevaba dentro pudo con ella”, expresaron sus hermanas.

Coco Lee se convirtió en 2001 en la primera estadounidense de origen chino en actuar en los Óscar gracias al tema nominado a mejor canción original “A Love Before Time”, de la cinta “Crouching Tiger, Hidden Dragon”.

Además, también fue la primera embajadora de la marca Chanel de ascendencia china para la región asiática y se convirtió en una de las máximas personalidades pop en su país natal.

“Coco también es conocida por haber trabajado incansablemente para abrir un nuevo mundo a los cantantes chinos en la escena musical internacional. (…) ¡Estamos orgullosas de ella!”, añadieron sus familiares en el comunicado difundido este miércoles.

A pesar de su origen hongkonés, Lee se mudó a Estados Unidos con 9 años para estudiar primaria, secundaria y bachillerato, antes de iniciar una carrera de más de tres décadas ligada al género pop que le permitieron erigirse como la primera cantante china firmada por Sony Music.

En 1999, Lee debutó con su primer álbum completo en inglés, “Just No Other Way”, que incluía éxitos influenciados por el R&B como “Do You Want My Love”.

De ese álbum, “Before I Fall in Love” fue elegido como el tema principal de la comedia romántica de Richard Gere y Julia Roberts “Runaway Bride”.

En su última publicación de Instagram, Lee compartió fotografías de sus tatuajes que decían “amor” y “fe” garabateados en sus brazos.

“Mis 2 palabras favoritas que llevo con fuerza en mi corazón y que necesitaba desesperadamente para superar este año increíblemente difícil”, escribió en la publicación.

“No están solos, no importa lo difícil que se ponga la vida, yo estoy con ustedes”, escribió la cantante a sus seguidores.

La artista también fue jurado en concursos musicales de televisión como China Idol y apareció en hasta tres películas: “No Tobacco” (2002), de Stanley Kwan; “Master Of Everything” (2004), de Lee Xin, y “Forever Young” (2015), de He Jiong.

Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.

(Con información de EFE y AFP)

