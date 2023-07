“No han robado, ni matado”, familiares de detenidos en Riberalta denuncian vulneración de DDHH

Familiares de las 57 personas detenidas en un operativo contra la minería ilegal en el río Madre de Dios arribaron hasta la ciudad de La Paz y exigieron este martes que sean sus parientes sean liberados. También denunciaron que se vulneraron sus derechos humanos, ya que alegan que muchos de los arrestados fueron golpeados, torturados y que hasta la fecha no recibieron atención médica.

La mamá de uno de los jóvenes de 24 años que fue aprehendido el pasado viernes 14 de julio entre las comunidades de Candelaria y Miraflores, ubicadas a orillas del río Madre de Dios, relató que su hijo al momento del operativo se encontraba durmiendo y que fue sorprendido por agentes de la Policía a las 06:00 de la mañana.

Afirmó que su familiar fue lanzado al piso y golpeado. Señaló que su hijo trabajaba desde hace seis meses en esa región con la esperanza de ahorrar dinero y emprender estudios universitarios en la sede de Gobierno.

“Mi hijo está detenido solo por ir a trabajar. Le han sorprendido a las 06:00 de la mañana, mi hijo estaba durmiendo, lo han agarrado, lo han tirado al piso y han hecho lo que han querido. Me duele como madre, me cuesta criar a mi hijo, con trabajo lo he hecho estudiar. Él estaba juntando plata para ir a la ciudad para estudiar”, indicó la mujer oriunda de Mapiri.

Si bien su hijo es uno de los 38 trabajadores mineros que fueron beneficiados con medidas sustitutivas, afirmó que no están de acuerdo con esa decisión ya que considera una medida injusta y por eso suplicó al Gobierno que se les otorgue libertad pura y simple.

“Mi hijo no ha robado ni matado, todos los jóvenes que han sido detenido no han hecho nada malo. No entiendo por qué están presos, pido al Gobierno, al ministros que les den liberación total”, señaló.

También contó que su hijo tras sufrir la golpiza no fue atendido por médico y que aún tiene lesiones en su cuerpo.

“Pediría que les haga una dar una revisión médica antes que se vayan porque con el tiempo les puede salir tumor por los golpes”, dijo.

Otra familiar del grupo de los 19 trabajadores mineros que fueron enviados a la cárcel de Villa Busch, en Pando, relató a la ANF, que de las 57 detenidos hay tres adultos mayores. Lamentó que las autoridades nos les brinden información sobre la fecha en qué sus familiares serán trasladados hasta ese penal.

“No sabemos cuándos los lo van llevar a Villa Busch (…) Desde los 19 (con detención preventiva) hay una persona de la tercera edad, acaso no hay una ley para los de la tercera edad. Pido al Gobierno que los libere a todos, porque a unos les dan detención preventiva y otra domiciliaria. De los 57 hay tres de la tercera edad”, contó.

La mujer contó que en Riberalta cooperativas mineras y diversas instituciones realizaron un bloqueo y marchas en demanda de la liberación de los 57 detenidos, acusados de ejercer la minería ilegal.

“Están en bloqueo porque ellos están indignados de la forma que los han traído a los jóvenes, han traído a 57 y todos tienes que regresar, no solo 38”, cuestionó.

Desde horas de la tarde de este martes, un grupo de instituciones y vecinos del municipio beniano de Riberalta realizaron una movilización en demanda de la libertad irrestricta para los 57 acusados de formar parte de una red de minería ilegal.

El lunes la justicia determinó la reclusión preventiva de 19 de los trabajadores mineros en la cárcel de Villa Busch (Pando), mientras que para las 38 restantes se determinó el arresto domiciliario.