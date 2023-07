Opositores ven que la intervención de Fassil, la falta de dólares y la subida de comisiones de bancos provocaron la destitución de Yujra

Dos diputados de Creemos afirman que el Gobierno busca destruir la economía de Santa Cruz, una de las regiones opositoras.

Ernesto Estremadoiro Flores

El viernes, de forma sorpresiva, el Gobierno decidió cambiar al entonces director del ente regulador del sistema financiero, Reynaldo Yujra . En su lugar designó a Ivette Espinoza , que fungía como ex viceministra de Pensiones, pero que anteriormente ocupó la dirección de la ASFI.

“ La ASFI no cumplió sus funciones de regular y controlar a las entidades financieras que están ahogando a emprendedores pequeños, a empresarios que no solo requieren divisas de dólares, sino también están abusando en las comisiones al exterior, de donde vienen lógicamente los insumos para la producción de afuera y todos los proveedores, requieren que este sub-pago sea en dólares”, señaló la legisladora.

En esa línea, el diputado Caleb Villarroel, de la Bancada de Creemos, dijo que el gobierno de Luis Arce cambió sorpresivamente al director de la ASFI porque confirmó la escasez de dólares. Indica que lo expuesto por Yujra confirma una crisis económica en el país, por lo que afirmó que un cambio no tapará la realidad y exigió una reactivación económica real.

“¿Pero ¿qué pasa, señor (Luis) Arce? ¿Se le está desmoronando la farsa de que no hay crisis económica en Bolivia? Cambiar de autoridad no va a cambiar la realidad. Necesitamos soluciones reales, no más parches. Exigimos una reactivación económica que genere empleos, que levante las restricciones de las exportaciones”, señaló el diputado Villarroel.