Polémica en torno al partido Oriente-Bolívar, que Claure quiere adelantar más días

A pesar de esta modificación, Claure no se mostró conforme y solicitó que Oriente acepte disputar el partido jueves o viernes.

La postura de Oriente Petrolero fue clara. El conjunto albiverde no aceptó el pedido del presidente de Bolívar, Marcelo Claure , quien sugirió adelantar el partido entre ambos equipos para este jueves o viernes.

“Le he pedido a Ronald Raldes de @cdopetrolero que como boliviano apoye al ÚNICO participante de Bolivia en una copa internacional y que adelante nuestro partido contra ellos a jueves o viernes porque no le afecta en nada. Su respuesta ha sido un NO. Le pido que reconsidere”, publicó el mandamás de Bolívar en sus redes sociales.

El equipo cruceño no aceptó el pedido de Claure por una sola razón, y tiene que ver con que los dirigidos por Antonio Puche jugaron el lunes ante Independiente en condición de visitante y quieren tener mayor tiempo de recuperación.

Además, varios jugadores terminaron lastimados, entre ellos, Marcos Riquelme, máximo artillero de Oriente en el segundo semestre del año.

Antecedentes:

En septiembre del 2010, Oriente Petrolero debía afrontar un partido por Copa Sudamericana. En ese entonces, el presidente ‘Refinero’, ‘Choco’ Antelo solicitó reprogramar un encuentro de liga ante Bolívar pero la ‘Academia’ rechazó el pedido.

Hace no mucho, Blooming recibía a Bolívar por la primera fecha del torneo Apertura 2022. Los paceños golearon 7-0 en el Tahuichi a un equipo lleno de juveniles.



En la previa, Blooming pidió a Bolívar cambiar la fecha del partido ya que no pudo habilitar a gran parte de sus jugadores por una sanción de la FIFA.