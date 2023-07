Por séptima vez, amplían detención preventiva de Añez, exministros y un militar por el Caso Golpe I

Loa exministros y la expresidenta en celdas policiales tras ser aprehendidos. Foto: Internet

Fuente: ANF

La Paz. – La justicia determinó este martes ampliar, por séptima ocasión, la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Añez, los exministros de Justicia, Álvaro Coímbra; de Energía, Rodrigo Guzmán y el almirante Flavio Arce por tres meses más en el denominado caso ‘golpe I’.

“En la audiencia de consideración de situación judicial de cuatro personas: la señora Jeanine Añez, Álvaro Coímbra, Rodrigo Guzmán y el almirante Flavio Arce, el juez de la causa, atendiendo los fundamentos del Ministerio Público y de otras instituciones, ha ampliado la detención preventiva por tres meses más”, explicó el abogado de la exdiputada del MAS Lidia Paty, Jorge Nina.

Áñez y los exministros fueron aprehendidos en marzo de 2021 y entonces se dispuso su detención por cuatro meses para que la Fiscalía haga la investigación. Después ese plazo se amplió a seis meses, posteriormente se añadió cinco meses y luego se ampliaron dos periodos de tres meses.

La denuncia surgió a denuncia de la exdiputada oficialista, la investigación inicialmente fue por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Sin embargo, estos dos fueron descartados porque la sentencia constitucional 004/2022 expulsa del ordenamiento jurídico porque fue cuestionado por organismos internacionales.

En ese sentido, la expresidenta cuestionó el accionar del fiscal y del juez, además aseguró que la decisión que tomó la autoridad jurisdiccional es a pedido del Fiscal Omar Mejillones y a órdenes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“El juez sin competencia Helmer Laura atiende fuera de término 7º pedido del fiscal Mejillones de ampliar ilegal detención preventiva en mi contra por orden del MAS”, escribió Añez.

Asimismo, la exautoridad dijo que la justicia no puede sustentar este caso porque es un caso armado, un invento de evo morales. Aseveró que se trata de una persecución política contra ella y sus excolaboradores para tapar la renuncia del exmandatario.

“Van a seguir con esta patraña contra otras personas más porque se trata de una persecución política, de una venganza. Yo quiero manifestarles que esto no va ser para siempre, que esto no va a durar para siempre y que todos aquellos prevaricadores van a tener que rendir cuentas en algún momento, no estarán en la impunidad”, dijo durante la audiencia.

/EUA/ ANF