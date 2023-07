Potosí: Sorprenden a falsificadores de libretas militares

Fuente:https://correodelsur.com

El secretario de Recursos Humanos del Gobierno municipal de Potosí, Germán Jorge Mamani, informó que sorprendieron a diez personas con libretas de servicio militar falsificadas. Presentaron estos documentos alterados en busca de ingresar a trabajar en la Alcaldía.

“Hemos identificado a diez personas que, profesionales o no profesionales, falsificaron la libreta y trajeron fotocopia simple. Se ha preguntado a la Región Militar de Potosí, donde no han tramitado, no han hecho el Servicio Militar”, indicó Mamani, en una entrevista con el diario El Potosí.

Para detectar que las libretas militares estaban falsificadas, fue clave la revisión de un sello, que se encontraba en el mismo lugar en varios documentos, lo cual –para Mamani– es una prueba de la falsificación porque es difícil que una persona pueda marcar en una misma zona.