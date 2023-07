Prado será número uno del mundo a nivel junior este lunes

Los puntos que sumó recientemente lo harán escalar al primer sitial del ranking juvenil. Se estrenará como primer sembrado en el Wimbledon Junior y se enfrentará ante el local Searle

Fuente: Federación Boliviana de Tenis

Otro hito histórico logrará Juan Carlos Prado al convertirse en el número uno del ranking mundial juvenil. Ggracias a su desempeño de las últimas semanas el lunes escalará a la primera casilla y se estrenará como el primer sembrado en el Wimbledon Junior, torneo para que el ya tiene rival, el local Henry Searle.

Actualmente el joven tenista cruceño ocupa la segunda casilla del ranking internacional con 2.162,75 puntos, solo por detrás del belga Alexander Blockx (2.177,5), pero con los puntos que sumó recientemente lo rebasará para la actualización del lunes.

En esta semana jugó en el J300 Roehampton, donde si bien cayó en la primera ronda de singles, pudo llegar hasta las semifinales de dobles.

Ese puntaje, más el obtenido de sus últimos cinco torneos en ambas modalidades le darán los puntos suficientes para ser primero en el ranking mundial.

Nunca antes un boliviano logró ser el mejor del planeta en esa categoría. El más cercano fue Hugo Dellien, quien llegó al segundo puesto en marzo de 2011.

Primer sembrado

El belga Clockx no jugará en el Wimbledon Junior y ello ya le daba a Prado el sitial de principal raqueta del torneo que se jugará hasta el domingo 16.

La organización hizo el respectivo sorteo y el joven boliviano se enfrentará a Searle.

Todavía no hay fecha ni horario definido para su partido que se disputará en las canchas de césped del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres.

Por segundo año consecutivo jugará en este Grand Slam juvenil. La gestión pasada no superó la primera ronda de singles al caer con el británico William Jansen: 7-5 y 7-6(2).

En dobles hizo pareja con el brasileño Joao Fonseca y llegaron hasta los octavos de final tras perder con los australianos Jack Loutit y Edward Winter: 6-7(4), 7-6(3) y 10-6.