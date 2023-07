Profesionales del hospital Japonés reconocen que rechazan pacientes ante saturación en la capital cruceña

La jefa de Emergencia, Neysi Surriabre, señaló que la capacidad en infraestructura y en personal fue completamente rebasada. “ Hemos tenido que colocar hasta tableros , conseguir sillas, camillas para poder atender. Tengo que reconocer que se rechazan pacientes, sacamos de todo, pero al agotarse ya no hay cómo atender” , sostuvo.

Este viernes, en el ingreso del hospital, algunas personas esperaban en el piso por atención. Una de las pacientes contó que estuvo peregrinando desde un centro de salud a otro hasta que la derivaron a este hospital y pese a sus malestares aún no sabía si la atenderían. “Soy hipertensa, me duele el pecho y espero que me puedan atender en cardiología”, sostuvo.