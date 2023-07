Quién es Patrick Crusius, el autor de la masacre racista en un Walmart de Texas sentenciado a 90 cadenas perpetuas

Patrick Crusius, el autor del tiroteo en un hipermercado Walmart de El Paso, donde murieron 23 personas, escuchará su condena en un tribunal federal de Texas.

Fuente: El comercio.pe

El 3 de agosto del 2019, Patrick Crusius entró en un hipermercado Walmart de la ciudad texana de El Paso, abrió fuego y mató a 23 personas, en un crimen de odio que conmocionó a Estados Unidos. Tras entregarse a la policía, le dijo a los agentes que su objetivo eran los “mexicanos”. Además, se descubrió que había publicado en Internet un manifiesto donde hablaba de la “invasión hispana” de Texas para justificar la masacre.

Patrick Crusius, de 24 años, fue sentenciado este viernes por un tribunal federal de Texas a 90 cadenas perpetuas.

Cabe precisar que el gobierno federal no pidió que se le aplique la pena de muerte. Pero en otro juicio en una corte estatal, los fiscales de Texas mantienen su exigencia de muera por inyección letal.

Esto es lo que se sabe del caso:

Lo que pasó el 3 de agosto del 2019

Aquel sábado 3 de agosto del 2019, Patrick Crusius llegó al estacionamiento del Walmart de El Paso armado con un fusil AK-47.

En ese primer lugar, según las autoridades, disparó contra los participantes en una recaudación de fondos para un equipo de fútbol femenino.

Luego, entró en el hipermercado y continuó disparando. Primero acorraló a los compradores que estaban en un banco cerca de la entrada y mató a nueve personas, detalla la agencia AP.

Luego abrió fuego contra quienes estaban en el área de pago y en los pasillos.

Después de la masacre, se entregó a la policía diciendo: “Yo soy el que disparó”.

Un manifiesto lleno de odio

El manifiesto lleno de odio contra los migrantes que escribió Patrick Crusius fue publicado en Internet unos 20 minutos antes de que se iniciara la masacre, de acuerdo con el New York Times.

En el texto de 2.300 palabras y titulado “La verdad incómoda”, Patrick Crusius se refería a una “invasión hispana de Texas” y hablaba de un plan para dividir a Estados Unidos en territorios por raza. También advertía los extranjeros estaban tomando el lugar de la gente blanca en el país.

“Si podemos deshacernos de suficientes (migrantes), entonces nuestra forma de vida puede ser más sustentable”, decía en una parte del manifiesto.

El New York Times precisó que el manifiesto estaba directamente inspirado en el asesinato en masa de musulmanes en dos mezquitas de Nueva Zelanda ocurrido el 15 de marzo del 2019, donde murieron 51 personas.

Entre las 23 personas que murieron en El Paso había inmigrantes, un conductor de autobús urbano jubilado, maestros, comerciantes, un extrabajador de la metalurgia, y varios ciudadanos mexicanos que habían cruzado la frontera en viajes de compras de rutina.

En la conocida como Masacre de Christchurch, su autor, Brenton Tarrant, publicó en Internet un manifiesto donde se refería a una teoría supremacista blanca llamada “La gran sustitución” o “El gran remplazo”. Esta teoría, como refiere el New York Times, ha sido promovida por un escritor francés llamado Renaud Camus, quien argumenta que las élites en Europa han estado trabajando para sustituir a los europeos blancos con inmigrantes del Medio Oriente y el norte de África.

“En general, apoyo al tirador de Christchurch y su manifiesto. Este ataque es una respuesta a la invasión hispana de Texas”, decía el inicio del manifiesto de Crusius.

En el manifiesto también se quejó de que el rifle AK-47 que eligió para la masacre “no estaba diseñado para disparar rondas rápidamente, por lo que se sobrecalienta mucho después de que se disparan unos 100 tiros en sucesión rápida”. Dijo que usaría un guante resistente al calor cuanto perpetre el ataque. “Tengo que hacer esto antes de perder el valor”, escribió. Dio a entender que el ataque lo preparó en menos de un mes.

Sostuvo que su muerte será “probablemente inevitable”: “Si la policía no me mata, probablemente uno de los invasores me disparará”.

“La captura en este caso es mucho peor que morir durante el tiroteo porque de todos modos recibiré la pena de muerte”, agregó.

Quién es Patrick Crusius

Patrick Crusius es oriundo de Texas. El día de la masacre, condujo más de 10 horas desde su ciudad natal, Allen, cerca de Dallas, hasta la ciudad fronteriza de El Paso, que es de mayoría hispana.

Creció en el seno de una familia de clase media alta. Es hijo de un terapeuta y una enfermera.

Se había matriculado como estudiante en Collin College, cerca de Dallas, y no tenía antecedentes penales.

En el momento del ataque estaba desempleado y vivía con sus abuelos.

“Patrick Crusius es nuestro nieto, vivía en nuestra casa. Se mudó a otro sitio hace seis semanas, y ha pasado aquí algunas noches mientras estábamos fuera de la ciudad”, dijeron sus abuelos en un comunicado que publicaron después de la masacre.

Cuando estaba en el bachillerato, escribió en LinkedIn: “En realidad no estoy motivado a hacer nada más que lo que es necesario para salir adelante. El trabajo en general apesta, pero creo que una carrera en el diseño de programas informáticos estaría bien para mí. Paso unas ocho horas diarias frente a la computadora así que supongo que eso cuenta como experiencia tecnológica… Con toda seguridad, creo que veré lo que las carreras de tecnología me pueden ofrecer; iré a donde el viento me lleve”.

Un compañero de clase llamado Jacob Wilson dijo a la cadena NBC que Crucius se graduó de la escuela secundaria de Plano en el 2017. “Era muy introvertido”, sostuvo.

La condena que le espera

La agencia AP refirió que Patrick Crusius acordó en febrero de este año aceptar hasta 90 cadenas perpetuas consecutivas por la masacre, evitando así la posible pena de muerte.

Los fiscales federales han dicho que el acusado padecía un trastorno esquizoafectivo que puede estar marcado por alucinaciones, delirios y cambios de humor.

Pero Patrick Crusius no está libre de la pena de muerte, pues enfrenta cargos de asesinato capital en un tribunal del estado de Texas y podría ser condenado a morir por inyección letal.

No está claro cuándo se iniciará este segundo juicio.