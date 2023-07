Reglamento de preselección de candidatos a magistrados naufraga en plena pugna masista

La presidenta de esta instancia, Patricia Arce (MAS), insistió en proseguir con realizar un nuevo reglamento, pero sus compañeros del MAS le dieron la contra. Su homólogo de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS), se negó abiertamente a tratar un nuevo reglamento.

Diputados y senadores no lograron ponerse de acuerdo si proseguir o no y al final optaron por el voto secreto; el segundo problema fue la pregunta para votar por el Sí o No. El MAS tenía los votos suficientes para definir por la continuidad, pero las pugnas de los bloques ‘arcistas’ y ‘evistas’ impidieron seguir con el proceso.