Rehabilitado: “En la calle sentimos nostalgia por esa vida que nosotros no tenemos”

“Dios me cambió la vida, pero no la cara, ni los tatuajes”, dice, a modo de recordar a la sociedad que a menudo lo ha juzgado por las huellas de su dura niñez, esa etapa en la que no sentía odio por la gente que se veía feliz, pero sí “nostalgia por esa vida que nosotros no tenemos, de decir ¿cuándo me levantaré de la cama sin haber hecho daño?. Hoy estoy lleno de sueños, si bien he fracasado, al menos lo he intentado, sigo y seguiré haciéndolo”, afirmó.