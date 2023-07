Riberalta mantiene presión por retorno de dragueros y declara emergencia por liberar a 19 detenidos

“Yo estoy embarazada y no tengo a nadie, no nos dan respuesta de cuándo volverán nuestros esposos. Quieren levantar el bloqueo porque liberaron a 38 ¿y los otros 19 qué? no los vamos a ver más, la jefa de mi marido (la presidenta de la cooperativa), dice que van a salir, ¿pero cuándo?, no saben”, protestó la esposa de Nicolás Pérez, quien debe ir como detenido preventivo a Cobija.