Richter dice que una declaración aislada quiere ser usada para sostener que hubo ‘autogolpe’

Según Richter, los líderes opositores Carlos Mesa, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez vienen buscando desde 2019 una tabla de salvación argumentativa para decir ‘esta es la prueba’ que señale que no hubo golpe de Estado, pero estas son “declaraciones superficiales”.

Richter preparó esta explicación después de que los legisladores oficialistas Andrés Flores y Deisy Choque señalaran que Evo Morales ordenó que se pida su renuncia, situación que tuvieron que salir a aclarar y sostener que no quisieron decir que hubo ‘autogolpe’.

“Señalar y decir en estos momentos que a raíz de unas declaraciones (de los diputados ‘arcistas), que un hecho aislado dentro de la complejidad de lo que significo el proceso del año 2019, que está sola (declaración) es la prueba para señalar que hubo un autogolpe no tiene ninguna consistencia ”, manifestó Richter.

Mientras que Camacho apuntó que las declaraciones de los evistas son la evidencia de que no hubo ‘golpe’. “Ya no tienen como sostener este secuestro en el que me tienen ¡Exijo mi libertad!”, demando, así como también su defensa pidió a la justicia que el gobernador sea sobreseído del caso ‘Golpe I’.

Por su parte, el líder del bloque opositor Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, consideró que la evidencia de este “autogolpe siniestro”, es además prueba para detener la vil persecución política.

“No fue golpe, fue fraude y cobardía. Liberen a presos políticos, detenidos con tramoya para tapar a este sinvergüenza”, sostuvo por su parte el también opositor Jorge ‘Tuto’ Quiroga.