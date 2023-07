“No más niños con Chagas”, Rotary Club realiza el No Finish Line Santa Cruz

No Finish Line, Santa Cruz termina uniendo a la comunidad en una “carrera o caminata solidaria de 100 horas continuas de duración en un ambiente festivo totalmente novedoso”.

Los días 21 al 25 de junio pasado, se llevó a cabo la primera versión de este evento deportivo y social, con fines benéficos, nacido en Mónaco en 1999 -para apoyar la declaratoria del día mundial de los derechos del niño por la ONU-, y, donde, se realiza todos los años desde entonces, para recaudar fondos para niños en situación vulnerable alrededor del mundo. En 2015 hizo su primera incursión fuera de Mónaco, gracias a la visión de uno de sus patrocinadores tradicionales, presidente fundador y actual presidente de NO FINISH LINE INTERNATIONAL. Philippe Verdier, quien tiene la visión /sueño de que:

“Cada semana del año, se lleve a cabo una NFL (52 en un año) en algún un lugar del mundo para recaudar fondos para niños en situación de vulnerabilidad” en cada comunidad”.

Por cada kilómetro recorrido, los patrocinadores del evento se comprometieron a donar Bs.5 al proyecto “No más niños con Chagas”

NFL Santa Cruz es la séptima versión fuera de Mónaco y la primera fuera de Europa. Por ello, la organización ha tenido especial cuidado en acompañar y orientar al equipo rotario, organizador principal del evento, desde la firma del Convenio de licencia de uso sin fines de lucro del concepto No finish line a fines de marzo del año pasado.

Philippe Verdier, estuvo en Santa Cruz junto a su esposa Helene Gouzet, -quien organiza “NFL, Niza”, desde 2015-, durante el lanzamiento y desarrollo de NO FINISH LINE. Santa Cruz, los días 21 al 25 de junio pasado. La causa o destino de los fondos recaudados? El proyecto “No más niños con Chagas” a ser implementado por el Hospital de la Mujer Percy Boland Rodríguez que busca ampliar la cobertura de las pruebas de diagnóstico PCR de Chagas congénito. Con ello dar continuidad y uso pleno de la capacidad instalada del “Laboratorio de Biología Molecular”, puesto en funcionamiento con el apoyo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos.

“Mientras más corras o camines, más ayudaras a los niños”, fue el mensaje que el Príncipe Alberto II de Mónaco, dio a los bolivianos en un video que los organizadores de NO FINISH Line, Santa Cruz, exhibieron en oportunidad de esta primera versión de NFL international en América Latina.

Durante 5 días, las 24 horas del día, al menos 2.400 personas visitaron NFL parc, y de estas 499, ingresaron al circuito con el propósito de correr, trotaron o caminaron haciendo su mayor esfuerzo físico por los niños de madres con Chagas, sumándose al “llamado” del día mundial de la enfermedad de Chagas, que dice “lleguemos a tiempo” de tratar a los niños cuando es posible curar el Chagas”. Como manda la franquicia, el evento contó con Danzas, moda, charlas con expertos en el área de salud y conciertos al vivo.

Matamba, Gamay, Seba Colosetti, Belén Bowles, Gary Alarcón, Santiago Molina, Nataly Reynaldo por mencionar a algunos de los cantantes que estuvieron en escenario. Sin duda alguna, los bolivianos demostraron una vez más la importancia de la solidaridad y el compromiso con la participación comunitaria en este tipo de iniciativas.

Así también, destacaron participantes comprometidos como Mauricio Coímbra, quien corrió una impresionante distancia de 165 km en una carrera de 24 horas. De igual manera, Pablo Virreira, desafiando las 100 horas del evento, cubrió 180 km en los cinco días. Ambos establecieron un precedente inspirador para futuros eventos. Colectivamente, los participantes acumularon más de 6,644 km de distancia recorrida durante el evento en esta primera versión. Lo que significó una donación de 33,220 Bs.

A continuación, la lista de campeones de la Charity Run de 100 horas:

Pablo Hernán Virreira con 210 KM

Limbert Pedraza con 180 KM

Philippe Verdier con 149 KM

Campeones de la Carrera 24 Horas (entre 8 corredores de élite):

Mauricio Coimbra Suarez con 162 KM

Aida Salas Salazar con 151 KM

Sandra Plaza Céspedes con 105 KM

Como parte de las sorpresas, de parte de los patrocinadores, el presidente de No Finish Line Internacional, Philippe Verdier anunció que el premio para el primer lugar de la carrera de 100 horas, es un viaje a Mónaco a participar en NO FINISH LINE, Mónaco, los días 11 al 19 de noviembre próximo, con todo pagado, financiado exclusivamente por No Finish Line. De esta manera, se agradeció todo el apoyo recibido de toda la comunidad en general, tanto de los visitantes como de los auspiciadores.

“Nos complace inmensamente el respaldo que hemos recibido de los visitantes que participaron de manera activa durante estos cinco días”, comentó Daniela Spanier, presidente de AMLA (l’Association Monegasque pour l’Amérique latine). “Ya sea corriendo, trotando o caminando, en compañía de amigos, familiares o mascotas, cada uno de los participantes ha contribuido a hacer de esta primera edición una experiencia inolvidable”. AMLA ha sido la patrocinadora internacional de NFL Santa Cruz y la interlocutora de Rotary Club Santa Cruz en el Principado de Mónaco. Su presencia en Santa Cruz fue una “bocanada” de energía que dio un impulso muy positivo a los organizadores de este evento gigante y nuevo para todos.

En paralelo al apoyo recibido de 5bs por los 6.644 kilómetros recorrido, Julio Kempff, presidente de Rotary Club Santa Cruz de la Sierra, anunció que se está gestionando la donación de equipos para la detección del Chagas congénito y otras enfermedades de la mujer. Impulsando en gran medida con esta gestión, el fortalecimiento de la capacidad de atención especializada en la Maternidad del Hospital de la Mujer Percy Boland Rodríguez.

“El primer paso de No Finish Line en Sudamérica, fue en Bolivia. Estamos muy contentos por todas las experiencias encontradas durante estos cinco días, volvemos a Mónaco con la seguridad de que hemos sembrado una buena semilla en tierra fértil y que, por lo tanto, podemos esperar que NFL Santa Cruz, crecerá para convertirse en un evento solidario importante de recaudación de fondos para niños en situación vulnerable en Santa Cruz. Gracias Santa Cruz, Bolivia, por recibirnos con brazos abiertos y permitirnos crecer” expresó Philippe Verdier, presidente de No Finish line international.

El evento “No Finish Line Santa Cruz” en apoyo al proyecto “No más niños con Chagas”, tendrá sin duda un impacto importante aún más allá de las donaciones, en cuanto a haber contribuido a visibilizar la enfermedad y llamar a la toma de conciencia de la comunidad en general y gestores de la salud sobre la necesidad de “tratar a los niños”. Chagas es la enfermedad silenciosa y “silenciada” en la lista de enfermedades desatendidas de la OMS / 2005, que afecta a Bolivia y Santa Cruz de manera particular, no obstante que existe la ley nro. 3477 de control de la enfermedad. La realidad es que nuestro departamento alberga a casi medio millón de personas con la enfermedad, incluyendo a mujeres embarazadas, que pueden transmitirla a sus bebés.