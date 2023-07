Salió a la venta una célebre guitarra de Jimi Hendrix: cuál es su extraordinario precio

La guitarra data de 1961 y fue comprada por el artista por tan sólo 65 dólares.

Fuente: Infobae

Con tan sólo tres años de carrera, Jimi Hendrix hizo historia en el rock gracias a su habilidad sin precedentes en la guitarra y una hechizante personalidad sobre el escenario. Hendrix también es recordado por siempre estar acompañado de una guitarra Fender Stratocaster, la cual, siendo zurdo, le permitía deslizar los dedos con libertad a través de sus trastes gracias a su famoso diseño.

Sin embargo, antes de que Hendrix pudiera hacerse con una de estas guitarras que incluso para la época eran muy caras, antes de que su carrera despegara en aquel lejano año 1967 con el álbum Are You Experienced, Hendrix tuvo en su poder varias guitarras que se quedaron empolvándose por décadas. Ahora, una de estas piezas que hoy son consideradas de colección por cualquier melómano, ha sido puesta en venta por Moments In Time, un tienda a nivel global que se dedica a la compra y venta de piezas históricas de cualquier tipo.

Es la Epiphone Wilshire modelo 1961 la guitarra que se ha puesto en venta. Hendrix consiguió este instrumento poco después de haber salido de su entrenamiento militar. Para entonces, el músico tenía una Danelectro Standard 1960 que cambió por la Epiphone más 65 dólares. Ya con el nuevo equipo, comenzó su fugaz trayectoria con la banda The King Kasuals. Más de 60 años después de haber hecho este negocio por la Epiphone, Moments In Time le ha dado un valor a la guitarra de 1,25 millones de dólares.

La guitarra ya había sido puesta a la venta en 2008, aunque no se tiene registro de cuál fue el precio que se pagó en ese entonces. Ahora, un coleccionista anónimo ha decidido ponerle un precio a esta histórica guitarra que muchos considerarían exagerado. Aquel comprador que esté dispuesto a desembolsar más de un millón de dólares por la guitarra, también se llevará a su casa una carta de autenticidad fotocopiada y varias fotografías del músico tocando su Wilshire a principios de los años 60′s.

Cabe mencionar que la Epiphone Wilshire de Jimi Hendrix está lejos de ser la guitarra más cara. El lugar de honor se lo lleva la Martin D-18E de Kurt Cobain, guitarrista y vocalista de Nirvana. El instrumento fue usado por Cobain durante su última presentación en su histórico MTV Unplugged de 1993. El comprador de la Martin fue Peter Freedman, fundador de RODE Microphones, quien desembolsó la exorbitante cantidad de 6,1 millones de dólares.

Respecto a la compra, Freedman comentó lo siguiente: “Cuando me enteré de que esta icónica guitarra se iba a subastar, inmediatamente supe que era una oportunidad de esas que se presentan una vez en la vida para protegerla y utilizarla para poner el foco sobre las dificultades a las que se enfrentan todos los artistas”.

La Wilshire tampoco es la guitarra más cara de Hendrix. En el año 2000, el cofundador de Microsoft, Paul Allen, compró la Fender Stratocaster con la que Jimi dejó boquiabiertos a todos los asistentes de Woodstock haciendo que su guitarra “cantara” el himno nacional de Estados Unidos. Allen pagó 2 millones de dólares para quedarse con la Fender que hasta el día de hoy es exhibida en el Museo de la Cultura Pop, ubicado en la ciudad de Seattle.

Otras guitarras de Hendrix también han llegado al mercado. En 2016, una guitarra que Hendrix consiguió por tan sólo 25 dólares fue vendida por 200 mil en una subasta. En 2016, una extraña guitarra estilo Sunburst de origen japonés fue comprada por 171 mil dólares, cuatro veces más de lo que se esperaba conseguir durante la subasta.