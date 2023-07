Santa Cruz: De los 513 colegios, solo 90 cuentan con cámaras y muchas no funcionan

“Lamentablemente la Alcaldía no está trabajando en este tema, se olvida de la prioridad que son los niños en los colegios y nos está dejando todo el trabajo a los papás”, cuestionó Elizabeth Flores, madre de familia del colegio Magdalena Postel, por la radial 13.

Le pidió al alcalde que acuda a las escuelas y vea personalmente si lo que le dicen sus colaboradores es cierto, porque asegura que las cámaras que se comprometen no llegan a los establecimientos.

La presidenta de la junta escolar de esta escuela, Martha Flores, señala que tienen muchas falencias porque también falta mantenimiento, pero por ahora considera que lo más urgente son los gabinetes psicológicos para los niños. Exigen una explicación del por qué se retiró a los gendarmes. “ Los papás tenemos que sacar del bolsillo para tener a un regente, porque no atienden nuestras solicitudes, tampoco escuchan nuestro pedido de refacción y de construcción de una cancha con tinglado, porque los niños tienen que ir (a realizar actividades) al frente del colegio, en la plaza del barrio”, protestó la dirigente del turno mañana.

“Queremos que vuelvan los gendarmes porque los padres no abastecemos para dar seguridad”, dice Wendy Tórrez, representante del colegio Nacional Cástulo Chávez, donde, de las 24 cámaras, solo funcionan nueve. Además, no pueden acceder a las imágenes porque no disponen de monitores.