Santa Cruz: Familiares exigen la pena máxima para el hombre que mató a sangre fría a su madre

Maruja Guarachi, sobrina de la víctima, quien vive al lado del domicilio de la mujer asesinada, indicó que no pudieron socorrer a la mujer, pues ésta ya había sido salvajemente atacada a sangre fría por el hijo.

“No logré salvarla, estaba pegado por dentro (la casa), no se podía entrar. Cuando llegó la Policía y la ambulancia, ya era muy tarde, ya estaba sin vida. No sé cuál fue el motivo, pero pedimos justicia y la pena máxima. Que se quede en la cárcel, no merece salir de ahí”, expresó Guarachi.